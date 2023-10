MC Guimê faz mudança radical em tatuagem que tinha feito para Lexa

Após se separar de Lexa, MC Guimê cobre tatuagem que tinha feito para a ex-mulher e exibe o desenho totalmente transformado

O cantor MC Guimê decidiu virar a página após se separar de Lexa e até se despediu da tatuagem que tinha feito para a ex-mulher em seu corpo. O astro tinha o rosto da ex tatuado em sua perna. Agora, ele transformou o desenho totalmente para esconder o rosto da ex.

Guimê tinha feito a tatuagem com o rosto de Lexa no início de 2022 para homenageá-la em seu aniversário. A imagem trazia o rosto dela inspirado em uma foto do casamento deles, na qual ela estava vestida de noiva.

Agora, a tatuagem representa outra mulher. O rosto ganhou uma bandana para cobrir a boca e o nariz, os olhos foram redesenhados e ele também mudou o penteado do cabelo do desenho, além de colocar um boné.

Na legenda, ele apenas disse: “Incrível arte, feita por @mitsunagatattoo @nauticatattooanaliafranco”. Além disso, ele incluiu a hashtag “Bora pra próxima”.

Vale lembrar que o cantor está solteiro atualmente após o fim do casamento com a cantora Lexa. Eles viveram uma crise no relacionamento após a participação dele no BBB 23, da Globo, e ficaram um tempo separados. Os dois reataram a relação, mas oficializaram o fim da união poucos meses depois.

View this post on Instagram A post shared by MC GUIME 💎 (@mcguime)

View this post on Instagram A post shared by Lexa (@lexa)

MC Guimê confirma fim do casamento

Após Lexa anunciar o término do casamento em uma publicação na rede social no dia 21 de setembro de 2023, MC Guimê também se pronunciou sobre o término. Assim como a ex-esposa, o funkeiro informou aos seguidores que também não vai falar mais sobre o relacionamento na rede social e fez um pedido para que parem de criar especulações sobre o fim da relação.

"Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe", escreveu o cantor.