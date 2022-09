Simone revela crise de choro: 'Jesus falou comigo'

Simone Mendes é questionada sobre a sua força e desabafa: 'Chorei muito'

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 10h54

A cantora Simone Mendes (38), que é irmã de Simaria (40), fez um desabafo nas redes sociais ao responder algumas perguntas dos fãs nos stories do Instagram. A estrela revelou que teve uma crise de choro nos últimos dias e contou sobre o momento para os seguidores.

A revelação aconteceu quando um fã questionou de onde Simone tira a sua força. “Sou bem forte, mas tem momentos que eu desabo. Ontem meu Jesus falou comigo poderosamente e eu chorei muito”, disse ela. Em outro momento, a estrela foi questionada sobre a relação com os fãs e afirmou: “Meu maior motivo para seguir. São minha força”.

Mudando de assunto, Simone recebeu uma pergunta sobre quando percebeu que o marido, Kaká Diniz (36), era o homem certo para a sua vida. “A verdade é que nos sentimos que não dava para viver longe um do outro”, declarou ela, que ainda respondeu sobre o segredo do casamento feliz: “Jesus”, escreveu.

Kaká Diniz faz homenagem para Simone Mendes

Há poucos dias, o empresário Kaká Diniz agitou as redes sociais ao fazer uma homenagem para a esposa, a cantora Simone Mendes. Ele relembrou fotos do início do relacionamento deles e contou a admiração que sente pela esposa.

"No dia que você chegar onde tanto sonhou, lembre-se de quem te estendeu a mão quando ninguém acreditou em você. Lembre-se de quem caminhou com você no vale, na escassez, mas jamais te abandonou. Eu tenho uma mulher que acreditou em mim e no meu potencial. Se me tornei quem sou, devo muito a você meu amor", disse ele.

E completou: "Conta com minhas pernas pra te carregar nas costas, se preciso for. Tô aqui pro que for preciso, tô aqui pra você e pra nossa família sempre. Te amo".

