Kaká Diniz posta declaração para Simone após separação da dupla com Simaria

O empresário Kaká Diniz compartilhou fotos antigas ao lado da esposa, Simone, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 14h03

Neste sábado, 27, Kaká Diniz (36) fez uma belíssima declaração para a esposa, Simone (38), após o anúncio da separação oficial da dupla com a irmã, Simaria (40). O empresário relembrou cliques antigos ao lado da amada e exaltou o companheirismo.

"No dia que você chegar onde tanto sonhou, lembre-se de quem te estendeu a mão quando ninguém acreditou em você. Lembre-se de quem caminhou com você no vale, na escassez, mas jamais te abandonou", começou ele.

Em seguida, ele agradeceu pela chegada da cantora em sua vida. "Eu tenho uma mulher que acreditou em mim e no meu potencial. Se me tornei quem sou, devo muito a você meu amor".

Por fim, Kaká garantiu que a artista pode contar com ele para tudo que ela precisar. "Conta com minhas pernas pra te carregar nas costas, se preciso for. Tô aqui pro que for preciso, tô aqui pra você e pra nossa família sempre. Te amo", concluiu.

E claro que Simone fez questão de agradecer à declaração do marido. "Te amo, estaremos juntos até Jesus voltar minha vida! Vc é meu anjo na terra!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz)

MARIDO DE SIMONE DISPARA: ''SERÁ A NÚMERO UM DO PAÍS"

O empresário Kaká Diniz (36) está empolgado com a preparação para o lançamento da carreira solo da esposa, a cantora Simone Mendes (38), que encerrou a dupla com Simaria (40) há poucos dias. Nas redes sociais, o artista foi questionado sobre a nova fase na vida da artista e demonstrou o seu apoio. Um fã quis saber: “Ansioso para ver a Simone brilhar muito?”. E ele respondeu: “Ela já tem brilho. Se depender de mim, ela será a número um do país”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!