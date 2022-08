Marido de Simone dispara: 'Será a número um do país'

Marido de Simone Mendes, Kaká Diniz demonstra o seu apoio para o início da carreira solo da esposa

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 14h25

O empresário Kaká Diniz (36) está empolgado com a preparação para o lançamento da carreira solo da esposa, a cantora Simone Mendes (38), que encerrou a dupla com Simaria (40) há poucos dias. Nas redes sociais, o artista foi questionado sobre a nova fase na vida da artista e demonstrou o seu apoio.

Um fã quis saber: “Ansioso para ver a Simone brilhar muito?”. E ele respondeu: “Ela já tem brilho. Se depender de mim, ela será a número um do país”.

A carreira solo de Simone Mendes

Simone Mendes já anunciou que vai lançar a carreira solo no mês de outubro. Ela já está escolhendo o repertório inédito e pretende manter a mesma equipe de quando tinha a dupla com a irmã.

A equipe dela confirmou que a cantora continuará no gênero sertanejo em sua nova fase profissional."Simone Mendes já está se preparando para levar sua voz potente e todo seu carisma para todos os cantos do país em uma grande turnê, com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos. A RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, segue como responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora, agora em fase solo”, informaram.

Mais cedo, Simone apareceu nas redes sociais e contou que estava com a cabeça cheia de ideias. “Não paro de trabalhar. Preciso descansar porque hoje tem reunião, montagem de novo show, etc. Tenho uma hora e meia de sono”, disse ela nos stories.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!