Simone confirma qual vai ser o seu gênero musical na carreira solo

Em carreira solo após o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes vai lançar músicas inéditas a partir de outubro

A cantora Simone Mendes (38) está a todo vapor para preparar o lançamento de sua carreira solo. Há poucos dias, ela e a irmã, Simaria (40), anunciaram o fim da dupla, que foi sucesso durante vários anos. Agora, ela está cuidando de todos os detalhes para seguir sozinha na carreira musical.

Nesta quarta-feira, 24, a assessoria de imprensa de Simone informou que ela vai seguir na música sertaneja, que é o gênero que a destacou no cenário musical com sucessos nas paradas de todo o Brasil. Além disso, a equipe da artista confirmou que ela terá lançamento de músicas inéditas a partir de outubro.

"Simone Mendes já está se preparando para levar sua voz potente e todo seu carisma para todos os cantos do país em uma grande turnê, com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos. A RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, segue como responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora, agora em fase solo”, informaram.

Mais cedo, Simone apareceu nas redes sociais e contou que estava com a cabeça cheia de ideias. “Não paro de trabalhar. Preciso descansar porque hoje tem reunião, montagem de novo show, etc. Tenho uma hora e meia de sono”, disse ela nos stories.

Novo visual da cantora Simone Mendes

Há poucos dias, Simone Mendes passou por uma transformação no cabelo. Ela iluminou o visual ao fazer mechas em tom mais claro e mostrou um vídeo com imagens de antes e depois.

“Novo visual pelas mãos do meu maravilhoso hair stylist Cezar Pinheiro”, disse ela na legenda do vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

