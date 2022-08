Simone Mendes faz mudança no cabelo para se jogar em carreira solo

Após o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes faz mechas mais claras no cabelo e exibe o resultado em vídeo de antes e depois

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 18h47

A cantora Simone Mendes (38) decidiu faz uma mudança no cabelo antes de iniciar a carreira solo. Ela encerrou a dupla com a irmã, Simaria, há poucos dias e já está a todo vapor na preparação de sua nova profissional. Tanto que ela decidiu renovar o visual.

Nesta segunda-feira, 22, Simone surpreendeu os fãs com um vídeo de antes e depois da transformação. Ela decidiu iluminar o cabelo ao fazer mechas em um tom mais claro e arrasou.

“Novo visual pelas mãos do meu maravilhoso hair stylist Cezar Pinheiro”, disse ela na legenda do vídeo.

Nos comentários, os fãs aprovaram a mudança. “Gata”, disse um seguidor. “Amei demais! Super combinou”, declarou outro. “Linda e maravilhosa”, escreveu mais um.

Simone fala sobre o fim da dupla com Simaria

No domingo, 21, Simone apareceu nos stories do Instagram e comentou sobre o fim da carreira ao lado da irmã, Simaria. Com lágrimas nos olhos, ela contou sobre a irmã. "Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Por fim, Simone se declarou quase chorando: "E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela".

