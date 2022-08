Simone e Simaria anunciam fim da dupla e vão seguir carreira solo

Através de um comunicado, as cantoras Simone e Simaria revelaram que a dupla chegou ao fim e que agora elas vão seguir carreira solo

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 18h40

Na tarde desta quinta-feira, 18, Simone (38) e Simaria (40) anunciaram que a dupla chegou ao fim. Nas redes sociais das cantoras sertanejas foi divulgado um comunicado informando aos fãs que as artistas seguirão carreira solo. Os shows marcados até o momento serão cumpridos por Simone.

"Comunicado - Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

No comunicado, as cantoras também falam sobre o fim da dupla. "Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", diz Simaria.

"A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória", comentou Simone.

Confira o comunicado das cantoras sobre o fim da dupla:

