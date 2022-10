Simone reage ao descobrir perfil fake que enganou um homem

Simone Mendes faz comentário ao descobrir que um perfil fake fingiu ser ela para enganar um homem que estava apaixonado: 'Não tenho um dia de paz'

A cantora Simone Mendes (38) ficou surpresa ao se deparar com a notícia de que um perfil fake nas redes sociais enganou um homem. O perfil fingiu ser a artista para o homem, que se dizia apaixonado e até se separou da esposa para ficar com a cantora. Porém, tudo não passou de uma armação do perfil fake. Ao ver as notícias circulando na internet, Simone reagiu nas redes sociais.

Em vídeos nos stories do Instagram, ela contou o que achou de toda essa história. "Estava vendo as matérias do caso de um homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. O instagram fake dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize", disse ela.

E completou: "Miga tem uma parte boa nessa história, você descobriu que ele não vale nada. Ai é bom, porque você já não perde mais tempo com essa pessoa".

Por fim, a cantora mandou um recado: "Esse Instagram, que usa minha imagem para ficar se passando por mim e criar situações absurdas como essas, aguarde! Vai dar ruim pra tu! Eu não tenho um dia de paz, me evite".

Simone comemora nova fase na carreira

Há pouco tempo, Simone Mendes gravou um vídeo para o seu canal no YouTube para contar as novidades de sua carreira solo. Ela contou que já tem vários shows agendados com seu novo projeto. Ela revelou que se apresentará em João Pessoa com Jorge e Mateus, em São Paulo com Zé Vaqueiro, entre outros. "Tem muita coisa boa já marcada", avisou ela, contando que também vai lançar um novo DVD, que contará com a mesma banda, contudo, agora terá dois backing vocal.

"Está sendo muito especial viver tudo o que eu estou vivendo nessa fase da minha vida. E com o coração muito grato a Deus por tudo que estou vivendo, porque se estou vivendo é porque Deus preparou esse momento para a minha vida e para minha história. Eu estou muito feliz porque eu sei que Deus está cuidando de tudo, e eu sei que eu tenho vocês [fãs]... Então eu quero deixar aqui registrado o meu carinho e a minha gratidão a todos vocês. E fiquem colados comigo, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. A sofrência garantida. Vem muita coisa boa para vocês", acrescentou, contando que também pretende fazer um festival.