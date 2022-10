Simone dá detalhes sobre a carreira solo: "Tenho certeza que vocês vão se apaixonar"

A cantora Simone Mendes contou como está a preparação para o lançamento de sua carreira solo

Simone Mendes(38) abriu o jogo sobre a preparação para o lançamento de sua carreira solo. Em agosto deste ano, a cantora e sua irmã, Simaria (40), anunciaram o fim da dupla, e revelaram que iriam seguir carreiras solo.

Em seu canal do YouTube, a sertaneja gravou um vídeo para contar como está lidando com essa nova fase profissional. No começo, ela falou sobre o fim da parceria com a irmã e ressaltou que tem muito carinho por tudo que elas viveram.

"Eu tenho um amor e um carinho enorme por tudo que eu vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã... Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã, mas a parte boa disso tudo é nós estamos felizes com as nossas escolhas", afirmou.

Depois, Simone falou sobre a preparação para o lançamento da carreira solo. Ela explicou que nessa nova fase da carreira ela está participando de forma mais ativa. "Eu nunca havia parado para me dedicar a escolher um repertório. Às vezes que eu participei com a Simaria de repertório foi esporadicamente... Dessa vez eu estou participando de tudo", revelou ela, que está contando com o apoio de uma grande equipe.

A cantora explicou que está fazendo uma peneira com alguns compositores para decidir quais músicas vão ser selecionadas para seu novo projeto. "Nesse momento o que já foi feito: a escolha da logomarca do meu novo nome, compra de um novo material, a seleção de músicas está acontecendo... Então é a partir de novembro que começo a entrar em estúdio com produtor musical, banda e com todas essas coisas que separamos", acrescentou ela, explicando que o produtor musical Eduardo Pepato só tinha agenda disponível após o dia 20 de novembro.

"Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Levá-se um tempo, mas tudo com muito amor, carinho e dedicação. Eu tô amando viver essa nova experiência... Está sendo uma fase muito bacana, é desafiador tudo o que eu estou vivendo nessa fase nova", ressaltou.

Simone também contou que já tem vários shows agendados com seu novo projeto. Ela revelou que se apresentará em João Pessoa com Jorge e Mateus, em São Paulo com Zé Vaqueiro, entre outros. "Tem muita coisa boa já marcada", avisou ela, contando que também vai lançar um novo DVD, que contará com a mesma banda, contudo, agora terá dois backing vocal.

"Está sendo muito especial viver tudo o que eu estou vivendo nessa fase da minha vida. E com o coração muito grato a Deus por tudo que estou vivendo, porque se estou vivendo é porque Deus preparou esse momento para a minha vida e para minha história. Eu estou muito feliz porque eu sei que Deus está cuidando de tudo, e eu sei que eu tenho vocês [fãs]... Então eu quero deixar aqui registrado o meu carinho e a minha gratidão a todos vocês. E fiquem colados comigo, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. A sofrência garantida. Vem muita coisa boa para vocês", acrescentou, contando que também pretende fazer um festival.

Confira o vídeo na íntegra:

