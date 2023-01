Simone Mendes contrata equipe de Marília Mendonça para novo EP solo

Além de contratar a equipe de Marília Mendonça, Simone manteve os funcionários de quando ainda fazia dupla com Simaria

Em coletiva de imprensa, realizada na terça-feira, 24, a cantora Simone Mendes (38) deu detalhes sobre o início de sua carreira solo, através do lançamento da primeira canção do álbum "Cintilante", que chegou nas plataformas digitais na última quinta-feira, 26.

Após o fim de ‘Coleguinhas’, dupla com a qual ela fazia parte com a irmã Simaria (40), Simone Mendes segue firme na carreira solo. Durante a entrevista com a CARAS digital, a artista falou sobre a contratação de parte da equipe dos profissionais que trabalhavam com Marília Mendonça (1995-2021), para a produção do repertório de seu novo projeto.

Entre eles, Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino em 2019 por “Todos os cantos vol. 1”, disco de Marília Mendonça, é o responsável por assinar a produção do EP solo de Simone.

“Na primeira conversa, disse assim para ele: Gostaria muito que você fizesse o meu trabalho. Mas gostaria que você o pegasse no colo, com muito amor e carinho, como se fosse um filho seu. Ele respondeu: ‘Sinto no meu coração que preciso cuidar de você’", conta ela. “Graças a Deus, estou vivendo essa experiência com muito carinho e muita felicidade”, emenda.

MANTEVE A EQUIPE DA DUPLA?

A sertaneja contou que também manteve os funcionários que estavam ao seu lado quando ainda fazia dupla com a irmã, Simaria: “Mantive todo mundo! Como que vou desempregar o povo? É sobre uma parceria de uma vida inteira, todo mundo permaneceu, o empresário é o mesmo, a minha banda é a mesma, assessoria de imprensa é a mesma, contratei só dois backing vocals, uma parte da equipe que cuidava do digital e dos fãs da Marília Mendonça, além do Eduardo Pepato que também era dela”, revelou.

MOMENTOS DE INSEGURANÇA

Simone Mendes conta que viver esta nova história de vida é um desafio. “Não tem como você sair da zona de conforto com certa tranquilidade. É algo novo. Tudo o que estou vivendo hoje é de minha responsabilidade”, avisa. “Estou pronta, preparada.”

Inevitavelmente, a artista sentiu medo de seguir a carreira solo sem Simaria, mas todo o processo que passou em quase um ano cobrindo os shows da dupla sozinha, foi um aprendizado que a preparou para ela chegar onde está hoje.

“Acredito que no período que subi no palco sozinha, ainda como dupla, aquilo foi me preparando. Teve um período que passei quase 1 ano sozinha no palco, quando minha irmãzinha estava doente, então isso foi uma escola”, disse.

“No início, eu desacreditei de mim, da minha força, do meu talento, da vontade de Deus”, comenta. “Viver uma nova história, sair da zona de conforto, responsabilidades diferentes, montar o show turnê de estrada, balançar o coração do público, tudo isso causou muita insegurança em mim”, afirma Simone.

Por fim, Simone ressaltou: “Houve uma grande insegurança, fiquei com medo! Pensei, vou ou não vou? , mas o meu amor pela música, o carinho dos fãs, fez com que eu seguisse. Eu tenho um amor tão grande pelo que eu faço, subir no palco, ver aquela multidão me dá uma força”, contou.

VEJA O NOVO PROJETO DE SIMONE MENDES: