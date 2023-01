Em carreira solo, Simone Mendes dá repaginada no visual: 'Estou me sentindo'

Simone Mendes lança nesta quinta-feira, 26, 'Cintilante', projeto inédito que marca o início de sua carreira solo após o fim da dupla com Simaria

Simone Mendes (38) está a um passo de realizar um grande sonho, com o lançamento do vídeo de “Erro Gostoso”, faixa de trabalho do EP"Cintilante", que estará disponível nas plataformas digitais, nesta quinta-feira, 26.

Em conversa com a CARAS digital, na última terça-feira, 24, durante coletiva de imprensa para divulgar o novo projeto, Simone descreveu as suas expectativas para essa fase e prometeu se tornar o grande nome do sertanejo. “Esse projeto está sendo todo preparado com muito carinho. Escolhi cada faixa com muito amor. E o que me deixa mais feliz é que todos que escutam amam o repertório", iniciou.

O novo projeto intitulado como "Cintilante", gravado em dezembro do ano passado é um divisor na trajetória artística da cantora, pois marca o início de sua carreira solo após o fim da dupla com Simaria (40). “Escolhi esse nome porque tudo que é cintilante pra mim representa coisa boa, alto astral. Eu me sinto acolhida e abraçada em todos os lugares por onde eu passo. E é isso que estou vivendo”, continuou.

Para o repertório de Cintilante, Simone elegeu quatro singles inéditos: Erro Gostoso, Dois Fugitivos, Arruma a Mala e Amnésia do Beijo, que tiveram a colaboração de Eduardo Pepato e Catatau, dois grandes nomes do universo sertanejo e antigos parceiros de Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Luan Santana, Chitãozinho & Xororó e entre outros.

"Estou me sentindo cintilante (risos). Amei trabalhar com eles. Profissionais extremamente competentes e que abraçaram meu projeto com tanto, mais tanto amor. Estou me sentindo acolhida e repleta de amor", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

NOVO VISUAL

Além dos novos hits, os fãs da artista já podem ficar animados porque ela promete entregar tudo através de looks marcantes que mesclam brilhos, alfaiataria e elementos country, que já são marca registrada do estilo da sertaneja.

“O que eu tinha no meu coração? Eu falei: 'gente, eu preciso vir com uma nova imagem para o meu público, mas eu também não posso assustar o meu público'. O meu público já é acostumado com aquela Simone que é engraçada, simples, que é a cara deles, que é do povo", contou.

Simone também fez questão de contratar uma equipe de beleza para repaginar o corte das madeixas."Mexi no cabelo, mas só um pouquinho na cor, não foi aquela coisa de cortar e mudar radical. Eu dei uma pincelada. Foi contratado um stylist para me vestir. Por isso, está tudo organizado, cheio de 'nove horas'. É um maquiador que deixa a cara mais bonita, não sai um fio do cabelo de tanto laquê que tem aqui", brincou.