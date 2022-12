Simone Mendes aposta na elegância em looks para a gravação do seu primeiro DVD solo

Simone Mendes escolhe dois looks estilosos para novo passo em sua carreira solo

A cantora Simone Mendes (38) caprichou na escolha dos looks para a gravação do seu primeiro DVD solo. Na noite de quarta-feira, 14, ela fez o show da gravação do projeto na cidade de Itu, no interior de São Paulo, e surgiu com dois modelitos.

A estrela começou a noite com um macacão preto justo ao corpo e com o ombro de fora. Pouco depois, ela trocou o modelito e apostou em outro macacão. Desta vez, o look era verde e com uma blusa com transparência por baixo.

O novo DVD de Simone recebeu o nome de Cintilante. "Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira. Eu me sinto acolhida e abraçada por todos os lugares por onde eu passo. E, o que eu sempre falo, se tenho Deus e os fãs ao meu lado, eu tenho tudo", disse ela, e completou: "Esse projeto está sendo todo preparado com muito carinho. Escolhi cada faixa com muito amor e, o que me deixa mais feliz, é que todos que escutam, amam o repertório".

Em breve, Simone deverá sair em turnê pelo Brasil.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Simone conta sobre a relação com Simaria

Em carreira solo, Simone Mendes contou sobre a relação com a irmã, Simaria, após o fim da dupla delas.

"Eu quero honrar a vida da minha irmã. Nós escrevemos trinta anos de história. Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso", disse ela no PodCats.

E completou: "Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol".