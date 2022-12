Simone abre o jogo sobre relação com Simaria após fim da dupla

Simone fala sobre a irmã, Simaria: 'Não sei o que se passa no coração dela'

A cantora Simone Mendes (38) comentou sobre a relação com a irmã, Simaria (40), após o fim da dupla delas. Em carreira solo, ela contou que quer construir uma nova história e honrar o que viveu com a irmã nos palcos.

"Eu quero honrar a vida da minha irmã. Nós escrevemos trinta anos de história. Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso", disse ela no PodCats.

E completou: "Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol".

Em outro momento, Simone contou sobre os shows que fez sozinha quando ainda estava em dupla. "Não sei se por ter vivido algumas experiências por conta dos problemas de saúde que a minha irmã enfrentou ao longo da carreira - em alguns momentos ela teve a saúde fragilizada. Tive que permanecer só. Ali acabava sendo uma escola para eu enfrentar o público e as coisas da vida sozinha. Foi um preparo que vivi de algumas situações para que hoje eu conseguisse seguir", afirmou.

Simone Mendes descobre perfil fake que enganou um homem

Nas últimas semanas, a cantora Simone Mendes (38) ficou surpresa ao se deparar com a notícia de que um perfil fake nas redes sociais enganou um homem. O perfil fingiu ser a artista para o homem, que se dizia apaixonado e até se separou da esposa para ficar com a cantora. Porém, tudo não passou de uma armação do perfil fake. Ao ver as notícias circulando na internet, Simone reagiu nas redes sociais.

"Estava vendo as matérias do caso de um homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. O instagram fake dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize", disse ela, e completou: "Miga tem uma parte boa nessa história, você descobriu que ele não vale nada. Ai é bom, porque você já não perde mais tempo com essa pessoa".

Por fim, a cantora mandou um recado: "Esse Instagram, que usa minha imagem para ficar se passando por mim e criar situações absurdas como essas, aguarde! Vai dar ruim pra tu! Eu não tenho um dia de paz, me evite".