Simaria, da dupla com Simone, pede para voltar aos palcos, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 09h24

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), já pode estar pronta para retomar a rotina de shows ao lado da irmã. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela quer voltar aos palcos e já informou isso para a equipe.

A estrela já pediu para que a equipe escolha uma melhor data para ela retomar sua rotina de fazer shows ao lado da irmã. Inclusive, o colunista contou que a intenção de Simaria era ficar apenas 10 dias longe dos shows, mas teria aceitado a proposta de ficar longe por tempo indeterminado. Agora, após um mês afastada, ela quer voltar aos palcos.

Vale lembrar que Simaria fez uma aparição pública na semana passada. Ela marcou presença no evento de lançamento de uma marca de beleza e atraiu todos os olhares. A musa apareceu com um vestido azul justíssimo e esbanjou sorrisos na frente dos fotógrafos.

A pausa de Simaria dos shows

Simaria anunciou sua decisão de fazer uma pausa nos shows no dia do seu aniversário de 40 anos de vida. A equipe dela divulgou um comunicado sobre o assunto e informou que Simone iria cumprir a agenda de shows sozinha.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes", informou a assessoria de imprensa da dupla.

Simone fala sobre a trajetória de Simaria

Há poucos dias, Simone saiu em defesa da irmã, Simaria. Ao ver uma reportagem do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a personalidade da irmã, a estrela fez questão de comentar e defender a irmã.

Ela falou sobre a trajetória da irmã e a parceria delas. “Eu conheço a história dela, eu sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais f*das que eu já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, eu continuarei te amando até o dia que Jesusvoltar porque você é sangue do meu sangue”, disse ela.