Sandy recebe famosos na apresentação do seu novo show solo no Rio

A cantora Sandy apresentou o projeto 'Nós, Voz, Eles 2' no Rio de Janeiro com amigos famosos na plateia

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 09h08

Na noite do último sábado, 27, Sandy (39) apresentou o seu novo projeto no show Nós, Voz, Eles 2 no Rio de Janeiro. Com ingressos esgotados, a cantora reuniu amigos famosos na plateia.

Entre os convidados estavam Fátima Bernardes, Fernanda Gentil com a esposa, Priscila Montadon, Fernanda Rodrigues e Roni Carneiro com a filha, Luiza.

Na apresentação, a artista fez uma homenagem para Patrícia Perissinoto, esposa do músico Andreas Kisser, do Sepultura, que faleceu recentemente de câncer. A mulher era madrinha de Theo, filho de Sandy e Lucas Lima. Antes de cantar o seu feat com Agnes Nunes, ela homenageou. "Essa música é para minha comadre querida, a Paty. Toda vez que eu cantar vou me lembrar dela", disse ela.

Vale lembrar que durante o show em São Paulo, Sandy recebeu as visitas do irmão, Junior Lima, e do marido, Lucas Lima, no palco e levantou a plateia.

Agnews

SANDY ABRE AS PORTAS DA SUA MANSÃO EM NOVO PROJETO

A cantora Sandy (39) está de volta com o projeto Nós Voz Eles 2, com músicas interpretadas por ela, Agnes Nunes e Wanessa Camargo. E o cenário de gravação do novo EP foi o estúdio em sua mansão em Campinas, em São Paulo. Nos vídeos já liberados nos canais de Sandy, é possível ver alguns detalhes da mansão Lima, principalmente o megaestúdio presente no imóvel.

