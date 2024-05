Sandy elege look sóbrio para cantar com Andrea Bocelli; veja as fotos

Comemorando os 30 anos de carreira do tenor italiano Andrea Bocelli, Sandy elege vestido preto rendado e esbanja elegância em show em São Paulo

A cantora Sandy mostrou todo seu talento com muita elegância ao eleger um look todo preto para se apresentar ao lado do tenor italiano Andrea Bocelli. Em comemoração aos 30 anos de carreira dele, a famosa participou do evento em grande estilo neste sábado, 25, no Allianz Parque, em São Paulo.

Para o momento marcante, a irmã de Junior apostou em uma roupa sóbria, mas com um toque rendando, o que deu todo um ar clássico e muito chique. Sandy então brilhou no momento com um vestido preto e meia calça.

Claro que a famosa, muito vaidosa, foi de salto, usou joias e fez sua própria maquiagem como de costume, como já revelado em várias entrevistas por ela.

Ainda nos últimos dias, Sandy foi muito elogiada ao cantar com Andrea Bocelli em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os fãs definiram o momento como "de arrepiar". Inclusive, o nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, no sábado, 18, por conta do show.

Vale lembrar que Sandy está prestes a fazer uma pausa dos palcos. Ela anunciou que vai fazer mais dois shows em São Paulo no mês de junho e, depois disso, vai parar por tempo indeterminado. Além disso, os shows de junho tiveram os valores dos ingressos revertidos em doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Veja as fotos do show de Sandy e Andrea Bocelli em São Paulo:

Fotos: Van Campos/Agnews

Sandy anuncia shows em prol do RS antes de pausa na carreira

Sandy anunciou na terça-feira, 7, que fará dois shows em prol do Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade devido às enchentes. A cantora ainda surpreendeu os fãs ao revelar que fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado após essas apresentações.

"Shows em prol do Rio Grande do Sul. O coração tá aflito, mas a gente busca no amor formas de ajudar ao próximo… Dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, com 100% da renda revertida em doações", comunicou a artista.