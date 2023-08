Saiba quais foram as últimas palavras de Tony Bennett antes de sua morte aos 96 anos

Viúva de Tony Bennett revela quais foram as últimas palavras que ouviu do seu marido, que faleceu há menos de um mês

A morte do cantor Tony Bennettcomoveu uma legião de fãs no final de julho. Ele faleceu aos 96 anos de idade após lutar contra o Alzheimer por alguns anos. Agora, a viúva dele, Susan Benedetto, de 56 anos, revelou quais foram as últimas palavras que ouviu do seu marido.

Em entrevista no programa Today, da TV dos Estados Unidos, ela contou quais foram as últimas palavras do marido para ela. “Ele disse que me amava”, disse ela, e completou que era algo que ele dizia com frequência. “Ele acordava todos os dias e ainda dizia isso. Acordava feliz todos os dias. Mesmo que tivesse tido um dia ou uma noite ruim, ele não se lembrava. Essa foi a única benção. Ele acordou feliz. E ele sempre dizia: 'Susan, você é a melhor coisa que já me aconteceu'”, declarou.

Então, Susan ainda relembrou que o marido lembrava de suas músicas poucos dias antes de sua morte. “Ele cantou 'Because Of You'. Estávamos fazendo ele se exercitar, e ele simplesmente foi para o piano. Essa foi a última música que ele cantou”, disse ela, que ainda contou o que ele costumava perguntar ao acordar. “Quando ele tinha momentos de lúcidez ou logo pela manhã, ele perguntava: 'Eu vou trabalhar hoje à noite? Susan, eu tenho show hoje à noite?”, declarou.

O filho de Tony Bennett, Dany Bennett, também relembrou quais foram as últimas palavras que ouviu do pai. “As últimas palavras dele para mim foram: 'Obrigado. Não posso dizer nada melhor do que isso'”, afirmou ele.

A trajetória de Tony Bennett

O artista Tony Bennett vivia com a doença de Alzheimer desde 2016, mas a notícia só foi dada aos fãs em 2021 pela esposa dele, Susan Bennett, em uma entrevista. Ele passou vários anos se apresentando nos palcos com o problema de saúde. Porém, o seu último show foi em 2021, quando ele subiu ao palco com Lady Gaga no Radio City Music Hall para o show 'One Last Time'.

O cantor teve uma carreira de mais de 70 anos de sucesso, sendo que começou no jazz e foi para o pop ao longo dos anos. “Eu queria cantar as grandes canções, músicas que realmente importavam para as pessoas”, disse ele em sua autobiografia de 1998. Um dos seus grandes sucessos é a música I Left My Heart In San Francisco.

Em sua carreira, ele vendeu mais de 60 milhões de discos e ganhou vários prêmios Grammy Awards, incluindo por San Francisco, em 1963, e pelo álbum Love For Sale, que gravou com Lady Gaga em 2022.

Batizado de Anthony Dominick Benedetto, ele nasceu em 3 de agosto de 1926 em Long Island City, próximo ao Queens, e cresceu em Astoria, Nova York. O cantor deixou a esposa, Susana, quatro filhos, Antonia, Danny, Dae and Joanna Bennett, e dois netos, Kelsey e Rémy Bennet.