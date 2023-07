Quem é a viúva de Tony Bennett? Ele posou com a esposa um mês antes de sua morte

Luto por Tony Bennett! O cantor apareceu em foto com a esposa apenas um mês antes de sua morte. Saiba quem ela é!

Nesta sexta-feira, 21, o cantor Tony Bennettfaleceu aos 96 anos de idade e deixou a sua esposa, Susan Benedetto. Apenas um mês antes de sua morte, o artista posou para uma foto ao lado da esposa no Instagram para divulgar uma campanha de conscientização sobre o Alzheimer, já que ele era portador da doença. Agora, Susan está viúva. Saiba quem ela é!

Tony Bennett e Susan se casaram em uma cerimônia intimista em 2007 após mais de 20 anos de relacionamento e ela assumiu o sobrenome de batismo dele, Benedetto, ao invés do nome artístico. Eles se conheceram no final dos anos 1980. Nos últimos anos de vida dele, ela foi a cuidadora do marido, que foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. “Ele faz tantas coisas, aos 94 anos, que muitas pessoas com demência não podem fazer. Ele é um símbolo de esperança para alguém com distúrbio cognitivo”, disse ela em uma entrevista há alguns anos.

Susan é uma professora aposentada. Ela se formou na Fordham University e no Teachers College da Columbia University, e deu aulas em uma escola pública de Nova York. Os pais dela, Marion e Dayl Crow, eram fãs de Tony Bennett e a mãe dela até conheceu o cantor quando estava grávida da filha em 1966. Tanto que Susan, em sua adolescência, se tornou presidente de um fã-clube do cantor, que viria a ser seu marido.

Em sua autobiografia, Tony Bennett contou sobre quando conheceu a esposa. Aos 19 anso, ela foi conhecê-lo no camarim de um show e ele a chamou para um encontro logo depois. “Fiquei surpreso ao ver que alguém da idade dela era tão dedicada a minha música. Eu não apenas concordei em atendê-la no camarim, mas também a convidei para ser meu par naquela noite, e foi assim que tudo começou, prenunciado por uma foto de bastidores tirada em 1966 [citando a foto da mãe de Susan grávida]”, disse ele.

Tony Bennett posou com a esposa, Susan, um mês antes de sua morte

Luto por Tony Bennett

O cantor Tony Bennett teve uma carreira de mais de 70 anos de sucesso, sendo que começou no jazz e foi para o pop ao longo dos anos. “Eu queria cantar as grandes canções, músicas que realmente importavam para as pessoas”, disse ele em sua autobiografia de 1998. Um dos seus grandes sucessos é a música I Left My Heart In San Francisco.

Em sua carreira, ele vendeu mais de 60 milhões de discos e ganhou vários prêmios Grammy Awards, incluindo por San Francisco, em 1963, e pelo álbum Love For Sale, que gravou com Lady Gaga em 2022.

Batizado de Anthony Dominick Benedetto, ele nasceu em 3 de agosto de 1926 em Long Island City, próximo ao Queens, e cresceu em Astoria, Nova York. O cantor deixou a esposa, Susana, quatro filhos, Antonia, Danny, Dae and Joanna Bennett, e dois netos, Kelsey e Rémy Bennet.