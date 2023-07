Morre Tony Bennett, ídolo da música americana, aos 96 anos

Cantor de músicas românticas, Tony Bennett faleceu nesta sexta-feira, 21, em Nova York

O cantor Tony Bennett, que ficou mundialmente conhecido por suas músicas românticas, faleceu aos 96 anos de idade. De acordo com o jornal The New York Times, ele partiu nesta sexta-feira, 21, na cidade de Nova York, Estados Unidos. A morte dele foi confirmada por sua representante, Sylvia Weiner, mas a causa ainda não foi divulgada.

O artista vivia com a doença de Alzheimer desde 2016, mas a notícia só foi dada aos fãs em 2021 pela esposa dele, Susan Bennett, em uma entrevista. Ele passou vários anos se apresentando nos palcos com o problema de saúde. Porém, o seu último show foi em 2021, quando ele subiu ao palco com Lady Gaga no Radio City Music Hall para o show 'One Last Time'.

O cantor teve uma carreira de mais de 70 anos de sucesso, sendo que começou no jazz e foi para o pop ao longo dos anos. “Eu queria cantar as grandes canções, músicas que realmente importavam para as pessoas”, disse ele em sua autobiografia de 1998. Um dos seus grandes sucessos é a música I Left My Heart In San Francisco.

Em sua carreira, ele vendeu mais de 60 milhões de discos e ganhou vários prêmios Grammy Awards, incluindo por San Francisco, em 1963, e pelo álbum Love For Sale, que gravou com Lady Gaga em 2022.

Batizado de Anthony Dominick Benedetto, ele nasceu em 3 de agosto de 1926 em Long Island City, próximo ao Queens, e cresceu em Astoria, Nova York. O cantor deixou a esposa, Susana, quatro filhos, Antonia, Danny, Dae and Joanna Bennett, e dois netos, Kelsey e Rémy Bennet.