Por que o cantor Ed Sheeran não tem celular desde 2015? Ele explicou

O cantor Ed Sheeran chocou ao revelar que não possui um aparelho celular desde 2015 e o motivo fez muitos fãs pensarem sobre a ideia

O cantor Ed Sheeran não se deixou ser seduzido pelo universo das redes sociais. Tanto que ele decidiu não ter um aparelho celular para chamar de seu. O artista surpreendeu ao contar que não tem um telefone desde 2015, apenas se comunica por email.

A decisão foi tomada quando ele percebeu que o celular estava ocupando uma grande parcela do seu dia. “Eu tinha o mesmo número desde os 15 anos. Fiquei famoso e tinha 10 mil contatos em meu telefone. As pessoas simplesmente mandavam mensagens de texto o tempo todo. E eu estava constantemente em contato com muitas pessoas. Eu sinto que, com os telefones, todo mundo espera que você responda. E, se você não responder, será rude”, disse ele no talk show Therapuss.

E completou: “Às vezes, você simplesmente não está em condições de responder, está ocupado ou fazendo outra coisa. De repente, você está em cerca de 40 conversas ao mesmo tempo. Eu estava perdendo a interação com a vida real. Então me livrei do telefone. Comprei um iPad, mudei tudo para o email, ao qual respondo uma vez por semana”.

Apesar da decisão dele, Sheeran ganhou um celular de sua equipe para casos urgentes e para que ele possa gravar vídeos quando quiser. “Não é como um telefone ativo e funcional”, declarou.

Amizade de Ed Sheeran e Taylor Swift

Em um clipe exclusivo compartilhado com a PEOPLE da entrevista de Ed Sheeran para o Apple Music 1 de Zane Lowe, o cantor de “Shivers” falou sobre sua amizade de longa data com a cantora Taylor Swift.

"Tenho conversas muito, muito longas com Taylor sobre coisas só porque sinto que ela é uma das únicas pessoas que realmente entende onde estou", falou o cantor.

"Eu tive uma conversa de 20 horas com ela ontem e nós estávamos apenas - tudo o que estava em nossas mentes nós conversamos", diz ele, "Quero dizer que em si é uma espécie de terapia também, porque na verdade, estamos conversando com alguém que genuinamente entende”

Ele continua: "Isso tem todas as coisas que você sente e tem inseguranças e como as outras pessoas o tratam ou como sua família o trata, como seus amigos o tratam. Ela está basicamente na mesma esfera."