Pabllo Vittar mostra o joelho machucado após queda no palco

Pabllo Vittar mostrou as fotos dos bastidores de show do final de semana e o joelho machucado roubou a cena

A cantora Pabllo Vittar abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar um dos shows que fez no último final de semana. Ela recordou as fotos do seu look para o show com a cantora Karol G em São Paulo e mostrou que machucou o joelho durante a apresentação.

A estrela surgiu com o joelho machucado em uma foto no camarim. De acordo com o site Metrópoles, Vittar machucou o joelho ao sofrer uma queda no palco após perder o equilíbrio em uma dança.

Apesar do susto, ela está bem. Veja as fotos abaixo:

Pabllo Vittar ganhou apelido de Madonna

A cantora Pabllo Vittar viveu um momento inesquecível ao participar do show da cantora Madonna no último final de semana. As duas tiveram uma convivência intensa durante os dias anteriores por causa dos ensaios para o show. Com isso, a estrela internacional até deu um apelido para a brasileira.

Em entrevista no Fantástico, da Globo, Pabllo contou que era chamada de ‘filhinha' por Madonna. "Cheguei na segunda-feira no Rio e a gente passou a semana inteira ensaiando aqui no Copacabana [Palace]. Ela me chamando de filhinha! Falei assim: 'vou ter que chamar de mãe', já era a minha mãe, já considero a minha mãe, agora é minha mãe mesmo", afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre esta oportunidade em sua carreira. "Essa semana, para mim, parece que você tem aqueles sonhos? Tava sonhando que estava com a Madonna, parece uma coisa muito louca, mas aconteceu e foi real! Espero que esse encontro inspire outras pessoas a continuarem acreditando em seus sonhos e em quem podem ser", declarou ela, e completou: "Ainda não caiu a ficha... Esses dias de ensaio que pude estar perto dela, que a gente pôde criar um laço, fiquei muito feliz! Me sentindo a pessoa mais abençoada do mundo porque a presença dela irradia uma energia tão grande, me deu forças para continuar o ano todo".