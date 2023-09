Oliva Rodrigo anuncia turnê mundial e fãs questionam: “Cadê o Brasil?”

A cantora Olivia Rodrigo anunciou sua nova turnê mundial, mas a falta de datas na América Latina desagradou os fãs brasileiros

Nesta quarta-feira, 13, Olivia Rodrigo anunciou em seu Instagram que saíra em uma nova turnê mundial. A cantora revelou nas redes sociais que fará uma turnê mundial, que se inicia ano que vem, do seu novo álbum “Guts”.

De fevereiro a abril, Olivia se apresenta em diversas cidades nos Estados Unidos e Canadá. A partir de maio, a dona do hit “Vampire” começa as datas na Europa com shows no Reino Unido. A artista que se apresentou nesta última terça-feira, 12, na premiação VMA fica fazendo performances na Europa até julho, quando fará mais uma perna da turnê nos Estados Unidos.

Porém, a falta de datas na América Latina, e mais especificamente no Brasil, não agradou os fãs da cantora que foram questioná-la nos comentários da publicação. Vale lembrar que em 2022, Olivia saiu em turnê com seu primeiro álbum “Sour” e apenas circulou entre América do Norte e Europa.

“Brasil???”, questionou um fã. Outra seguidora perguntou: “Por que você odeia o Brasil?”. Um admirador escreveu: “Cadê o Brasil, Liv?”. Outra fã brasileira ainda desabafou: “Sério que raiva, estou decepcionada”.

Quem também deixou um comentário foi Lucas Silveira, da banda Fresno: “Beleza, mas vem para o Brasil, por favor”. E uma fã escreveu em espanhol: “E a América Latina? Não existimos para você?”. “Brasil, por favor”, ainda pediu um seguidor. Muitos pedidos para que Olivia tocasse no México, na Argentina e no Chile também foram feitos.

Vale lembrar que algo parecido, porém em uma escala um pouco maior, aconteceu com a cantora Beyoncé recentemente. Após a artista fazer uma publicação em suas redes sociais dando a entender que sua turnê do álbum Renaissance estava chegando ao fim, diversos fãs brasileiros se irritaram e se manifestaram nas redes sociais.

Porém, de acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Beyoncé ainda virá para o Brasil em 2024 e, o anúncio feito pela cantora seria em relação apenas a uma parte da turnê que estaria se encerrando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Eles vêm!

Outro caso em que fãs brasileiros não gostaram de o Brasil ter sido deixado de lado na agenda foi com a banda Jonas Brothers. O trio formado por Kevin, Nick e Joe Jonas está em turnê pelos Estados Unidos e anunciou que passará pela Europa e Austrália no ano que vem.

Porém, foi durante um show nos Estados Unidos que os irmãos sanaram a apreensão dos fãs brasileiros. Ao chamarem um fã para o palco, a banda descobriu que ele era brasileiro e Joe comentou: “Nos veremos no Brasil”.