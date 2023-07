Jonas Brothers “esquecem” Brasil em turnê e fãs se revoltam com a banda: “Odeia a América Latina”

A banda Jonas Brothers anunciou novas datas e locais da atual turnê mundial, mas o Brasil ficou de fora

Nesta quinta-feira, 27, a banda Jonas Brothers anunciou mais datas de uma turnê mundial que estão fazendo com o novo álbum intitulado “The Album”. O grupo musical formado por Nick, Kevin e Joe Jonas anunciaram mais datas de shows nos Estados Unidos ainda esse ano e confirmaram performances na Austrália e na Europa no ano que vem.

A banda, porém, decepcionou muitos fãs brasileiros, já que nesta última quarta-feira, 26, os irmãos haviam comentado nas redes sociais que novas datas e locais da turnê. Mas o Brasil e a América Latina como um todo foram deixados de fora.

“Se você ver um fãs de Jonas Brothers na rua hoje, faça um carinho nele, provavelmente estará em um estado de agonia por ter sido esquecido mais uma vez”, escreveu uma página de fãs brasileira dedicada à banda. Outra seguidora ainda comentou “Jonas Brothers não vem mais”, fazendo referência a um vídeo que virou meme feito após o cancelamento de Lady Gaga em um festival aqui no Brasil em 2017.

“Uma banda? Jonas Brothers. Uma banda que não odeia a América Latina?”, brincou outro fã do grupo musical. Uma admiradora da banda que começou no canal Disney Channel ainda lamentou: “Jonas Brothers com tour até metade de 2024 e não tem UMA data na América do Sul”.

Os Jonas Brothers vieram para o Brasil apenas duas vezes, uma em 2009 em que passaram apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. E outra em 2013, quando passaram por mais capitais do país. Vale lembrar que em 29 de outubro de 2013, a banda anunciou que iria se separar. Porém, em 2019, os irmãos de reuniram novamente com o lançamento da canção “Sucker”.

Entre os hits mais famosos da banda que já participou de filmes como “Camp Rock”, estão “SOS”, “Burning Up” e “Year 3000”.

No período de hiato da banda, Joe Jonas ficou noivo da atriz Sophie Turner em 2017 e os dois se casaram dois anos depois. Hoje, o cantor e a estrela da série “Game Of Thrones” já tem dois filhos. Kevin Jonas, o mais velho dos três, se casou com a esposa Danielle no auge da banda ainda em 2009 e o casal também já tem dois filhos do relacionamento. O mais novo, Nick Jonas se casou em 2018 com a atriz Priyanka Chopra, e o casal é pai da pequena Malti Marie que nasceu por meio de barriga de aluguel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Irmãos!

Recentemente, Nick e Joe Jonas surpreenderam os fãs ao comentarem que competir pelo mesmo papel. Os irmãos fizeram audições para os filmes do musical “Wicked”, que será estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

“Joe e eu fizemos os testes para o mesmo papel de ‘Wicked’. Nós somos irmãos, então naturalmente somos competitivos em relação a esportes e outras coisas, mas, quando se trata da nossa carreira, acho que nos vemos como…”, disse Nick. Os membros da banda fizerem testes para viver o personagem Fiyero, papel que acabou indo para o ator Jonathan Bailey.