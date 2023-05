Nick e Joe Jonas revelam que já fizeram testes para o mesmo papel

Os irmãos Jonas contaram que já fizeram teste para o mesmo papel de “Wicked”

Os irmãos Jonas, Nick (30)e Joe (33), participaram de um episódio do “The Armchair Expert”, podcast de Dax Shepard. Durante do programa, um dos temas abordados foi a competitividade. Então, os irmãos revelaram que disputaram pelo mesmo papel na adaptação do musical “Wicked”.

“Joe e eu fizemos os testes para o mesmo papel de ‘Wicked’. Nós somos irmãos, então naturalmente somos competitivos em relação a esportes e outras coisas, mas, quando se trata da nossa carreira, acho que nos vemos como…”, começou Nick.

Foi Joe quem completou o pensamento do irmão: “Sim, nós dissemos: ‘Vai lá e arrasa porque pode ser um de nós. Tem que ser um de nós’. Dito isso, nunca recebemos a ligação”.

Nenhum dos irmãos acabou sendo escolhido para o papel. Especula-se que os cantores e atores norte-americanos participaram das audições na intenção de interpretar Fiyero, mas o papel ficou com a estrela de “Bridgerton” Jonathan Bailey (35).

Joe Jonas revela inveja após conquista de irmão

Joe também compartilhou que chorou de inveja de Nick quando ele se tornou jurado do The Voice dos Estados Unidos, visto que ele tinha sido técnico do mesmo programa na Austrália.

“Foi no cenário mais pitoresco. Foi no show do Fleetwood Mac no Madison Square Garden, e enquanto eles tocavam Landslide, descobri que ele seria um juiz no The Voice. Fiquei com tanta inveja que chorei com Landslide. Foi agridoce, é claro, porque estou super feliz por ele, mas também fiquei chateado porque queria aquele maldito programa!”, comentou Joe.

Nick Jonas apareceu pela primeira vez no programa em 2020, na 18ª temporada, voltando apenas na 20ª, em 2021. Mesmo que os irmãos tenham admitido que às vezes sentem ciúmes um do outro, o mais novo disse que, no final das contas, eles torcem um pelo outro.

Até mesmo Kevin (35), o mais velho, revelou já ter sentido inveja dos irmãos, principalmente quando eles decidiram seguir carreiras solo em meio ao hiato que a banda sofreu durante esse tempo todo, pausa que durou do ano de 2013, ao ano de 2019