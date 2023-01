Nick Jonas e Priyanka Chopra curtem dia em família na praia em Malibu

Acompanhados da filha Malti Marie, de menos de um ano, Nick Jonas e Priyanka Chopra mostram momentos em família, escondendo identidade da pequena

Neste último domingo, 22, a atriz Priyanka Chopra (40) compartilhou em suas redes sociais alguns cliques ao lado do marido, o cantor Nick Jonas (30), curtindo um dia de praia em Malibu, nos Estados Unidos. O casal não estava sozinho, eles estavam acompanhados da filha, Malti Marie, de quase um ano de idade.

“Domingo”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela e Nick aparecem juntinhos com a bebê no colo, que teve seu rosto tampado em todas as fotos, para proteger sua identidade ainda. Além disso, Priyanka aparece olhando o mar com Malti no colo, se segurando no corrimão.

Os comentários da publicação do casal com a pequena foram inundados de elogios para a linda família. “Tão fofos!”, comentou uma internauta. “Parece ter sido um dia muito gostoso”, exaltou uma outra. “Feliz domingo para as minhas pessoas favoritas de todos os tempos”, exclamou uma terceira fã do casal. Além disso, muitos internautas se questionaram sobre o motivo da atriz ter tapado o rosto da pequena, mas sem respostas concretas.

Veja a publicação da atriz Priyanka Chopra ao lado do marido, o cantor Nick Jonas, curtindo um dia de praia acompanhados da filha Malti Marie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priyanka (@priyankachopra)



Fofura! Priyanka Chopra compartilha foto rara e fofo de sua filha com o cantor Nick Jonas, do Jonas Brothers

Recentemente, Priyanka compartilhou uma foto fofa da filha Malti Marie em suas redes sociais enquanto a bebê dormia. A atriz publicou em seus stories uma foto em que apenas os olhos da menina estavam cobertos com uma touquinha rosa que ela usava. O clique é uma raridade, já que Nick e Priyanka mantém o rostinho da menina longe das câmeras e nas fotos que postam com a bebê, cobrem o rostinho de Malti com um emoji.