Durante show, Jonas Brothers confirmam vinda ao Brasil para fã: “Nos vemos no Brasil”

Após fãs brasileiros se revoltarem nas redes, os Jonas Brothers confirmaram a vinda ao Brasil para um fã

Nesta última terça-feira, 15, os Jonas Brothers surpreenderam seus fãs ao confirmarem que virão ao Brasil em breve! A banda formada pelos três irmãos Joe, Nick e Kevin está em turnê pelos Estados Unidos e depois irão para a Europa e Austrália.

O anúncio da turnê do mais recente álbum do grupo, intitulado “The Album”, gerou revolta nos fãs brasileiros, já que nenhuma data na América Latina foi anunciada. Porém, durante um show da turnê essa semana, isso mudou.

Um fã brasileiro foi chamado ao palco e teve a oportunidade de conversar com os Jonas Brothers. “Me deixe fazer outra pergunta, você já nos viu ao vivo antes?”, perguntou Joe para o fã. O jovem disse: “Não, essa é minha primeira vez”

“Você veio com os seus amigos?”, ainda questionou o artista que é a casado com a atriz Sophie Turner. “Não, eu vim sozinho”, disse o fã que surpreendeu os três cantores e músicos do grupo. “Então, espera aí, não podemos estragar isso. Ele veio com 15 mil amigos, certo?”, disse Joe falando com o público no estádio americano.

E quando a banda começou a tocar uma música especialmente para aquele fã brasileiro, Joe virou para ele e anunciou: “Te vemos nos Brasil em breve”. E o jovem comentou: “Eu espero!”. Logo após esse anúncio feito no show, empresas de entretenimento aqui do Brasil começaram a fazer postagens sobre os Jonas Brothers.

Mas esta não foi a única interação da banda com brasileiros no show. Joe ainda conversou com uma fã chamada Rafaela, que levou um cartaz pedindo para que a banda tocasse a canção “When You Look Me In The Eyes” e dedicassem para ela e seu noivo. A fã ainda comentou que ela está nos Estados Unidos e ele no Brasil, mas que em breve ela voltaria.

A banda ficará em turnê por diversos locais dos Estados Unidos até dezembro deste ano. A partir de 2024, os irmãos passarão primeiro pela Austrália e a partir de maio irão para a Europa. É possível que a banda venha para a América Latina após junho do ano que vem, que é quando os shows na Europa se encerram.

Os Jonas Brothers vieram para o Brasil apenas duas vezes, uma em 2009 em que passaram apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. E outra em 2013, quando passaram por mais capitais do país. Vale lembrar que em 29 de outubro de 2013, a banda anunciou que iria se separar. Porém, em 2019, os irmãos de reuniram novamente com o lançamento da canção “Sucker”.

Rivalidade?

Falando em turnês, dois grandes nomes da música estão em destaque! Beyoncé e Taylor Swift estão arrastando multidões ao redor do mundo com seus shows. A primeira já passou pela Europa e agora está nos Estados Unidos com a turnê do seu álbum Renaissance. Taylor também está circulando os Estados Unidos com sua "The Eras Tour", e já confirmou sua passagem pelo Brasil em dezembro deste ano.

Por conta das duas turnês bem sucedidas, alguns fãs das famosas começaram a entrar em discussões nas redes sociais sobre qual seria a melhor ou maior diva pop. Até a cantora Lizzo, que atualmente está sendo processada por assédio e más condições de trabalho por suas dançarinas, chegou a causar polêmica na internet ao falar que: "Quando falo de shows, e falo sobre o show da Beyoncé, não pode ser comparado com o de ninguém e isso não é desrespeitoso. É um fato”.

Porém, nesta semana, ninguém menos que a mãe de Beyoncé veio acabar com essa rivalidade. Tina Knowles comentou sobre as comparações entre as duas artistas. Elas não deveriam ser comparadas, ambas deveriam ser celebradas", afirmou.