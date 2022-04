Nanda Costa parabeniza Lan Lanh após show com Maria Bethânia: ''Zerou o game''

Atriz Nanda Costa prestou linda homenagem para esposa, Lan Lanh, após apresentação com Maria Bethânia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 09h10

A atriz Nanda Costa (35) fez questão de parabenizar a mulher Lan Lanh (53) após apresentação com Maria Bethânia (75)!

A percussionista entrou para a banda da cantora e fez parte do show que aconteceu no Viva Rio, no Rio de Janeiro, no último domingo, 10.

Em seu feed no Instagram, Nanda Costa prestou linda homenagem para a amada, com quem tem duas filhas gêmeas, as pequenas Kim e Tiê, de apenas 5 meses. A famosa exaltou as artistas e o trabalho da instrumentista ao lado da 'rainha suprema'.

"Foi inesquecível, inexplicável. Bethânia, a rainha suprema, minha voz preferida no mundo no batuque do meu amor. Lan, você zerou o game. Bethânia é o auge e você merece estar exatamente onde está", começou escrevendo a atriz.

"Foi lindo te ver tão iluminada e potente! Como bem disse meu amigo @thocividanes, "o Circo Voador entrou no Vivo Rio". Sou só orgulho e gratidão. É uma onda viver ao seu lado. Obrigada por nos dar tanta alegria. Te amo", declarou ainda.

"De arrepiar!!! Viva mainha", disse Fabiula Nascimento nos comentários. "Que demaissssssss", destacou Marcos Veras. "Foi naravilhoso!!!!! Ela transformou o vivo rio no circo voador!!!! Sim! Ela é f@da! E puxou o coro que tinha que ser puxado!!!!!", ressaltou Aline Fanju.

Andréia Horta celebra encontro com Maria Bethânia

Andréia Horta (38) esteve presente no show de Maria Bethânia e tietou a cantora: "Sempre aprendo sobre o significado, peso e beleza das palavras quando escuto e vejo Bethânia cantar. Ela está inteira lá e sabe o que faz e o faz de modo próprio. Canta o amor e nosso país em sua obra. Ela não anda só e com ela luzes e forças. Que imensa alegria essa noite pra mim!!!", se derreteu a intérprete de Lara na antiga novela das nove, Um Lugar Ao Sol.

O show contou com a presença de mais famosos como Regina Casé, Camila Pitanga, Sophie Charlotte, Guilherme Weber e Luis Lobianco.

Confira a homenagem de Nanda Costa para Lan Lanh: