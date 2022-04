Andréia Horta curte show de Maria Bethânia e tieta a cantora: ''Imensa alegria!''

Atriz Andréia Horta postou cliques do encontro com a cantora Maria Bethânia após apresentação no Rio de Janeiro

A atriz Andréia Horta (38) compartilhou com seus seguidores um momento especial que viveu na noite de domingo, 10!

A famosa, que interpretou Lara na novela das nove Um Lugar Ao Sol, aproveitou um show de Maria Bethânia (75) que aconteceu no palco do Viva Rio, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de mais famosos como Regina Casé, Camila Pitanga, Sophie Charlotte, Guilherme Weber e Luis Lobianco.

Em seu feed no Instagram, Andréia Horta compartilhou registros em que aparece tietando a cantora e não poupou elogios à artista.

"Sempre aprendo sobre o significado, peso e beleza das palavras quando escuto e vejo Bethânia cantar. Ela está inteira lá e sabe o que faz e o faz de modo próprio. Canta o amor e nosso país em sua obra. Ela não anda só e com ela luzes e forças. Que imensa alegria essa noite pra mim!!!", escreveu Andréia, que recentemente trocou declarações com o ator Ravel Andrade, na legenda da postagem.

"Que noite!", disse Luis Lobianco nos comentários do post. "Foi lindo demais! A força dessa mulher sempre nos atravessa", destacou uma seguidora. "Duas Divas!", elogiou outra. "Pra mim, a melhor intérprete que o Brasil teve, depois de Elis! E quanto a você.... que alma sensível e competente! Eu seria sua amiga facilmente!", comentou mais uma.

