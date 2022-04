Andréia Horta e Ravel Andrade trocam declarações na web: ''Amor total''

Os atores postaram fotos em clima de romance nas redes sociais e trocaram declarções

Andréia Horta(38) e Ravel Andrade (28) arrancaram suspiros dos seguidores nesta sexta-feira, 8.

O casal de atores publicaram fotos em clima de romance em seus perfis no Instagram e trocaram declarações de amor.

"Meu esplendor", escreveu Andréia ao surgir sorridente ao lado do amado. "Meu encontro. Meu amor total. Flecha de ouro!", disse Ravel, mostrando um clique em que os dois estão abraçados e trocando olhares apaixonados.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casal. "Que amor de encontro", comentou a atriz Leandra Leal (39). "Dois queridos", disse uma internauta. "Que lindeza de foto", falou uma seguidora. "Que casal mais lindo, Brasil. É muito amor", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Andréia Horta esteve recentemente no ar na novela Um Lugar Ao Sol. Na trama da TV Globo ela interpretava Lara. Ela retornará em breve para as telinhas na série As aventuras de José e Durval, produzida pelo Globoplay com a O2 filmes e dirigida por Hugo Prata. Neste trabalho, a atriz interpretará a mãe da dupla sertaneja, Araci Prudêncio de Lima.

