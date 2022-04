Andréia Horta surge com os irmãos Simas e atores mirins da série sobre Chitãozinho e Xororó

Atriz Andréia Horta celebrou fim das gravações da série sobre Chitãozinho e Xororó

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 10h54

A atriz Andréia Horta (38) usou suas redes sociais para falar sobre o novo trabalho que em breve estará nas telinhas!

Na manhã desta quinta-feira, 07, a artista celebrou o fim das gravações da série sobre Chitãozinho e Xororó, ao lado dos irmãos Rodrigo Simas (30) e Felipe Simas (29) e dos atores mirins Pedro Lucas, que participou da edição de 2020 do The Voice Kids, Pedro Tirolli, e Maria Eduarda Galvão.

Na trama As aventuras de José e Durval, produzida pelo Globoplay com a O2 filmes e dirigida por Hugo Prata, a famosa interpretará a mãe da dupla sertaneja, Araci Prudêncio de Lima, e os irmãos viverão os pais de Sandy e Junior. Rodrigo interpretará José (Chitãozinho), e Felipe fará o irmão dele, Dural (Xororó).

Em seu feed no Instagram, Andréia Horta compartilhou o registro e contou sobre a relação que criou com as crianças que fazem seus filhos na produção, que tem estreia prevista ainda para este ano.

"A mãe e seus filhos! Terminamos as filmagens da série baseada na vida e obra de @chxoficial onde interpreto a mãe deles", começou escrevendo.

"Na foto os deslumbrantes atores que interpretam “meus filhos” @felipessimas @simasrodrigo @pedrolucascantor_ @pedrotirolli @dudagalvaoficial (eles só me chamam de mãe até agora e dá pra ver o tamanho do meu sorriso quando estou com eles). Vi atuações de cada um deles que nunca me esquecerei. @hugoprata e @o2filmes montaram uma equipe foda e cheia de amor! Fui feliz como nem imaginava que podia!!", disse ainda.

Rodrigo Simas posta foto dos bastidores de nova série

Rodrigo Simas postou clique do set de filmagens da série sobre Chitãozinho e Xororó em que aparece com o irmão, Felipe Simas, e os pequenos Pedros, e ressaltou a experiência marcante na carreira.

"Essa foto foi dia 10 de novembro de 2021… a gente tava no final do processo de preparação. Eu não tinha ideia de tudo que ainda viveríamos. Acho que posso falar por nós 4. Tivemos essa honra e felicidade de dar vida a José e Durval. Um roteiro baseado na vida e nas canções de Chitaozinho e Xororó. Nós quatro não faríamos NADA se não fosse a união e vontade de toda uma equipe FODA. Obrigado @hugoprata pela liderança e confiança. Queria marcar todos aqui, mas não vou conseguir.

Amanhã a gente encerra o ciclo das filmagens. Escrevo essa mensagem com a emoção transbordando, o coração acelerado de gratidão e saudade de um projeto que fomos muito felizes", disse ele.

Confira a publicação de Andréia Horta:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)