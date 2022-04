Nanda Costa surge agarradinha com as filhas, Kim e Tiê, em clique encantador: ''Protagonistas da minha vida''

Nanda Costa mostrou um momento encantador que viveu ao lado de Kim e Tiê durante uma brincadeira

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 15h31

Nesta sexta-feira, 8, Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado das filhas, Kim e Tiê, de 5 meses, durante uma brincadeira.

A atriz publicou um clique onde ela surge agarradinha com as pequenas, enquanto elas estavam em seu colo, escalando o corpo da mãe que estava deitada no chão.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu pelo momento e comparou ao parto das herdeiras: "Licença maternidade acabando e as protagonistas da minha vida empoleiradas no bucho de mamãe reproduzindo a mesma posição do dia do parto. Sim, Kim nasceu primeiro.".

Ela ainda completou lembrando os fãs para ouvir a música que sua esposa Lan Lanh(53) fez com a participação das filhas: "Aproveita que sextou e da play no single novo 'Irmãs de Ibejis' está em todas as plataformas digitais e as pequenas já soltaram a voz nessa música linda! Obrigada pelo presente em forma de afoxé, tia Monica, Mainha, Lui e Deep. Nós amamos".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Foto show!", disse um. "Felicidades pra essa família linda", escreveu outro. "Que delícia!", falou ainda um terceiro.

Confira o clique encantador que Nanda Costa fez agarradinha as filhas, Kim e Tiê: