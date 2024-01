Morre a cantora Dani Li, ícone da música brega, aos 42 anos

A cantora Dani Li faleceu no dia 24 de janeiro em um hospital de Curitiba, no Paraná. Saiba mais sobre a trajetória dela e sobre sua morte

A cantora Dani Li morreu aos 42 anos de idade. A morte dela aconteceu na tarde de quarta-feira, 24, em um hospital de Curitiba, no Paraná. De acordo com o site G1, o marido dela, Marcelo Mira, contou que a esposa estava internada após passar por um procedimento cirúrgico e não resistiu.

Dani Li iniciou sua carreira na música aos 5 anos de idade e ficou famosa no estilo brega com a música Eu Sou da Amazônia, de 2008. Ela começou a cantar com o pai na infância antes de entrar para o grupo Banda Sensação. A artista era conhecida pelo público da região Norte do Brasil.

O nome de batismo dela era Maria Danielle Fonseca Machado e ela nasceu em Afuá, no Pará, e se mudou para o Macapá no início da adolescência. Ela era casada com Marcelo Mira e teve uma filha, Isabelly, de 7 anos.

View this post on Instagram A post shared by Dani Li (@danili.dl)

Filho de astro da série Trato Feito morre aos 39 anos

Integrante da família da série Trato Feito, que é exibida na TV a cabo brasileira, Adam Harrison morreu aos 39 anos. Ele é filho do protagonista da série, Rick Harrison, e sua morte foi confirmada pela família na imprensa norte-americana. Inclusive, a causa da morte foi anunciada.

Adam faleceu em decorrência de uma overdose e a família recebeu a notícia na sexta-feira, 19. No entanto, as circunstância da morte e a data do ocorrido ainda estão sob investigação pela polícia de Las Vegas.

“Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto lamentamos sua perda”, informou um parente.

Adam era o segundo filho de Rick Harrison. Ele tinha um filho, Jake. No entanto, Adam não fez parte do elenco oficial da série Trato Feito, que fala sobre a loja de penhores da família.