'The Climb' e 'Hoedown Throwdown' foram cantadas em coro pelo público no Lollapalooza Chile

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 16h04

Miley Cyrus (29) fez sua segunda apresentação no Lollapalooza 2022, desta vez, no Chile!

Reunindo uma multidão de fãs, Miley cantou seus sucessos do álbum Plastic Hearts, mas não deixou as raízes de lado.

Ao som de The Climb, Miley Cyrus emocionou o público latino do festival, que vibrou e cantou em coro todas as músicas cantadas pela loira.

E se pensaram que Hoedown Throwdown ficaria de fora, vocês estavam errados! Nossa eterna Hannah Montana, leu um cartaz que um fã segurava e deu uma palinha da música.

No próximo fim de semana, Miley segue com um show do Lollapalooza aqui no Brasil no Autódromo de Interlagos, dia 26, e promete surpreender o público brasileiro com seus vocais e talento.

Miley Cyrus canta sucesso de 'Hannah Montana' no palco do Lollapalooza no Chile:

Trecho da Miley cantando “Hoedown Throwdown” no Chile porque um fã levou cartaz pedindo.



