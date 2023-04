Mãe de Marília Mendonça rompe o silêncio após vazamento de fotos da necrópsia da filha: 'Monstros'

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth aparece na web para criticar as fotos que vazaram da necrópsia da filha: 'Não respeitam a memória'

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth gravou vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 14, para se pronunciar sobre o vazamento das fotos da necrópsia da filha, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021. Pela primeira vez, ela falou sobre o assunto publicamente e contou que a família está bem, mas quer justiça pelo que aconteceu.

“Eu estou passando aqui para dizer que está tudo bem com a família apesar do episódio de ontem. Eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. O Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já havia feito outra vez”, disse ela.

Então, ela completou sobre o seu desejo de justiça contra quem vazou as fotos. “O que está faltando é lei, está faltando justiça. Aqui não pode ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra, são delinquentes, que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for, não é porque a minha filha é a Marília. Não respeitam a memória, não respeitam a família”, afirmou.

“Quero deixar um recado para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim, eu não desejo para você a dor que eu passei não, mas em um certo momento da sua vida você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim”, completou.

Por fim, ela pediu que as pessoas não compartilhem as fotos não autorizadas. “E para aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que ajudam em oração, que estão vendo o legado que ela deixou, que me ajudam com o Leozinho, com meu filho, não compartilhem disso. Isso é crime. Não dê ibope para criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também. Não compactua com isso, não. Está tudo bem. Aqui, o que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele vai lembrar de mim”, declarou.

Murilo Huff fala sobre a saudade de Marília Mendonça

Murilo Huff (27) falou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça. O cantor sertanejo abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado por um internauta sobre a eterna rainha da sofrência, com quem teve um filho, Léo, que está com três anos.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro. "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou.