Anitta detona o vazamento de fotos da autópsia de Marília Mendonça

Anitta se revolta ao ver que fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça vazaram na internet: 'Respeitem'

A cantora Anitta demonstrou a sua revolta ao ver que aconteceu um vazamento das fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça na internet. Nesta quinta-feira, 13, o nome de Marília chegou a entrar nos Trending Topics do Twitter por causa do vazamento não autorizado das imagens. O assunto gerou revolta nos fãs, amigos e familiares.

Em seu Twitter, Anitta pediu que as pessoas respeitem a memória de Marília. “Pessoas doentes. Humanidade perdida. Antiprofissionalismo. Justiça. Respeitem Marília Mendonça”, disse ela em um post.

A família de Marília Mendonça informou, por meio do advogado, que vai tomar as medidas judiciais contra o vazamento das fotos. "Começaram a circular em grupos de WhatsApp fotos exclusivas do Inquérito Policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça. A mãe da cantora, D. Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem. O advogado que representa a família, Dr. Robson Cunha, manifestou total indignação com o material divulgado e manifestou da seguinte forma: ‘É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa'", informou a nota.

E ainda completou: "Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse. O Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. Informo, ainda, que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material".

Marília Mendonça faleceu em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021. Todos os ocupantes da aeronave faleceram na queda, que aconteceu em uma cachoeira.

Pessoas doentes

Humanidade perdida

Antiprofissionalismo



Justiça



Respeitem @MariliaMRealhttps://t.co/L8ka2ezBNW — Anitta (@Anitta) April 13, 2023

Murilo Huff fala sobre a saudade de Marília Mendonça

Murilo Huff (27) falou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça. O cantor sertanejo abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado por um internauta sobre a eterna rainha da sofrência, com quem teve um filho, Léo, que está com três anos.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro. "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou.