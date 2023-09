Luísa Sonza fala sobre carreira internacional: "Não precisa cantar em outra língua"

Luísa Sonza lançou seu novo álbum, ‘Escândalo Íntimo’ na terça-feira, 29, e conta com participação da cantora Demi Lovato

Luísa Sonza acredita que a carreira internacional já está formada com suas músicas cantadas em português. A cantora recebeu uma chuva de elogios em seu primeiro show, em um festival de música em São Paulo, com seu novo álbum "Escândalo Íntimo".

Em entrevista ao Gshow, a artista deixou claro que não deseja "separar sua carreira" consolidada no Brasil de seus projetos futuros ligados com o internacional: "Acho que a minha carreira internacional já existe. A gente não precisa cantar em outra língua para ter carreira internacional, sabe?", disse a loira.

"Obviamente, é muito importante e necessário que a gente cante em outras línguas, mas eu não acho que já não tenha uma carreira internacional, sabe? Eu não gosto de separar as carreiras. Eu acho que a minha carreira é a mesma, eu só vou expandir e não fazer outra carreira em outro lugar", disse a cantora, que recentemente assumiu relacionamento com o influenciador Chico Moedas.

Durante o final de semana, Luísa fez participações nos shows de Demi Lovato e Bebe Rexha. As apresentações incendiaram o público pop que ficou ansioso por uma trajetória da cantora no exterior: "Quando eu fui para lá muita gente questionou 'por que você está fazendo algo lá fora se você vai cantar em português?'. Porque eu acho que a gente pode juntar as coisas. Eu sou pop e o pop vem dos Estados Unidos. Quero juntar isso".

Luísa não descartou a possibilidade de que fará algum projeto em inglês um dia. A artista apenas definiu suas prioridades em trazer faixas nacionais: "É necessário que a gente cante em outras línguas, mas eu não acho que eu não tenho uma carreira internacional. Estou no Top 50 global [do Spotify] com uma música em português", destacou Luísa.

"Escândalo Íntimo" conta com a participação da popstar americana, Demi Lovato, a faixa ‘Penhasco 2’, que dá continuação para a canção Penhasco, hit do álbum DOCE 22 de Sonza. Na música, Lovato ousou e soltou o vozeirão em português. Sem falar que a artista também foi creditada como uma das compositoras da letra.

Vale lembrar que o último álbum de Luísa, “Doce 22”, abrigou o hit “Penhasco”, uma canção sobre término e que muitos especulam ser sobre o casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes. O comediante até já brincou recentemente com sua “participação” na música.

Luísa Sonza tem melhor estreia de álbum e bate recorde

Sucesso! Em menos de 24 horas ultrapassou 8,5 milhões de streams, batendo o recorde de melhor estreia de um álbum no Spotify no Brasil. O título pertencia a Jão, com "Super", que foi lançado na segunda-feira, 14, e atingiu 8,5 milhões.