Paula Fernandes abre o coração sobre o amor: 'Quem me faz feliz tem nome'

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa do novo projeto de Paula Fernandes; cantora anuncia nova fase também na vida pessoal

Dando início a uma nova era na carreira e vida pessoal, Paula Fernandes (39) assegura estar em uma fase mais madura, repleta de amor próprio e aceitação. A artista aborda o amor —"uma bandeira universal", como define— em seu novo EP, Que Amor Te Faz Feliz.

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa de lançamento do projeto, e conversou com a artista sobre o novo momento em seu coração. "O amor que me faz feliz nesse momento tem nome: Paula Fernandes. Não estou falando da cantora não, estou falando da Paula de Souza. Ela é forte, poderosa e capaz."

Ela define a descoberta do amor próprio como a mais bonita, mas diz que, se tivesse essa percepção antes, teria passado por menos problemas. "Não só questões de saúde, mas afetivamente passei por muitas dificuldades e superei. Eu precisava aprender para chegar ao dia de hoje. Isso é a base para trazer para o público minha vida profissional, com uma mulher empoderada por trás."

A artista diz que com o anuncio do fim do seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello em setembro do ano passado, após cerca de quatro anos de relação, passou a perceber mais a importância do amor próprio. Agora, a cantora afirma estar passando por uma mudança, não apenas na carreira, mas também em sua vida pessoal.

"Essa mudança está acontecendo de dentro para fora, maturidade e amor próprio retratam bem esse meu momento", diz. "Estou vivendo um momento particular de solitude, isso gerou sofrimentos mas uma sensação muito grande de livramento, libertação e autoconhecimento. É uma mudança pessoal, estou descobrindo o poder e o sabor de ter mais amor próprio."

Ela coloca experiências e reflexões em seu trabalho, e afirma que pretende abordar temas como a liberdade, a luta dos casais da comunidade LGBTQIA+ ou até mesmo de pessoas que escolheram viver sozinhas, e que estão felizes assim.

Além do tema, ela também inclui novas referências em suas composições e clipes. Mesmo com as novidades, a cantora assegura que há anos é uma cantora universal, apesar de suas raízes no sertanejo. "Estou usando minha arte para falar sobre algo muito importante para o mundo."

Que Amor Te Faz Feliz será lançado nesta quinta-feira, 13, assim como o clipe de Anota Aí, uma das seis faixas do novo projeto. Para a divulgação do EP, a artista contou com o apoio de diversas celebridades como Susana Vieira, Chitãozinho e Xoxoró, Sandy, Neymar, Boninho e outros, que compartilharam vídeos em seus perfis do Instagram.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PAULA FERNANDES NO INSTAGRAM: