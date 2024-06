Lucas Lima mostra como passou primeiro Dia dos Namorados sem Sandy: ‘Vai rolar’

Após 24 anos comemorando o Dia dos Namorados com Sandy, Lucas Lima revela como passou a data especial solteiro pela primeira vez

Depois de 24 anos celebrando o Dia dos Namorados ao lado de Sandy, Lucas Lima compartilhou com seus seguidores como foi passar a data sozinho pela primeira vez. Em suas redes sociais, o músico revelou que comemorou a data de uma maneira muito especial: ele fez um show gratuito ao lado de sua família em Curitiba.

Através dos stories do Instagram, Lucas apareceu convidando seus seguidores para assistir a apresentação da Família Lima: “Gurizada de Campinas, dá tempo ainda. Vai ter show de graça. Cola aí, tá lindo aqui. O moço tá bravo, mas vai rolar o show”, ele brincou depois que um membro de sua equipe apareceu gritando ao fundo da gravação.

Na sequência, Lucas compartilhou um vídeo se divertindo no palco e brincando com o público do show, que ficou lotado e contou até com fogos de artifícios para iluminar a noite dos apaixonados. Vale lembrar que durante sua participação no Encontro, da Globo, o músico já tinha revelado que tinha compromisso marcado com seu trabalho.

Lucas Lima revela como foi seu primeiro Dia dos Namorados sem Sandy - Reprodução/Instagram

"O coração está muito ocupado com muito trabalho. É estranho o primeiro dia dos namorados solteiro, é tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando como uns malucos, tentando se ajeitar, mas está tudo bem e tranquilo. Sem grandes traumas por enquanto”, ele brincou e afirmou estar sem tempo para romance.

Enquanto isso, sua ex-esposa, Sandy, manteve a discrição e não revelou como passou a data especial. Ela e Lucas Lima anunciaram a separação em setembro do ano passado e seguem solteiros após mais de 24 anos juntos, dos quais 15 foram casados. Vale mencionar que eles têm um filho juntos, o pequeno Theo, de nove anos.

Lucas Lima rebate críticas sobre Sandy:

O cantor e músico Lucas Lima se pronunciou nas redes sociais sobre os comentários negativos envolvendo o nome de sua ex-mulher, a cantora Sandy. Ele viu pessoas comparando a sua personalidades antes e depois da separação, e não gostou nada disso. Tanto que ele fez questão de rebater com um texto nas redes sociais.

Em um post no Instagram, o artista compartilhou o vídeo de quando dançou em cima de uma mesa durante o casamento de amigos e escreveu um texto pedindo o fim dos comentários negativos sobre sua separação. Lucas disse que os dois estão felizes com suas vidas e que é grato pela importância da ex-mulher em sua trajetória; confira!