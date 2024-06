Paula Fernandes revela que cortou contato com cantor sertanejo após levar ‘bolo’

‘Abandonada no altar’: Paula Fernandes revela que cortou os laços com um cantor sertanejo famoso após ser deixada na mão; entenda

Recentemente, Paula Fernandes participou do podcast 'Pod Delas' e relembrou uma história de seu passado envolvendo um cantor sertanejo. Durante a entrevista, a artista revelou que cortou o contato com ele após uma desavença de bastidores. Acontece que a 'fofoca' em questão é sobre ninguém menos que Luan Santana.

Enquanto comentava sobre o processo de criação de uma de suas canções de maior sucesso, 'Shallow', uma regravação aprovada por Lady Gaga em um dueto com Luan Santana, Paula revelou ter vivido um perrengue com o sertanejo. Ela contou que se sentiu "abandonada no altar" após ser deixada na mão por ele durante a gravação de seu DVD.

"Eu pulo a parte do Luan e falo a parte da composição, que eu acho legal”, Paula já iniciou o assunto demonstrando seu desconforto. Na sequência, ela contou como surgiu a letra da canção na versão brasileira: “Sou a única artista brasileira que teve autorização para fazer uma versão da Lady Gaga de Shalow”, contou com orgulho.

“Tive apenas uma noite para fazer aquela versão quando a ideia chegou. Foi de madrugada. Sentei lá e fui fazer e eu tenho muita responsabilidade para compor e ela tinha que aprovar. Ela é autora. Ela e mais umas meia dúzia. Coloquei no papel e travei. Juntos e... [...] Shalow now. Beleza? Não foi uma jogada de marketing para provocar”, disse.

Paula ainda reforçou que teve aprovação de Lady Gaga antes do refrão virar piada nas redes sociais: "Daí tiveram memes e eu me diverti demais. Eu fazia meme e acabou virando uma divulgação gratuita da música. Ela era a mais ouvida do Spotify. A letra é bonita. Modéstia parte. A Lady Gaga autorizou", ela celebrou o sucesso da canção.

Por fim, a cantora voltou ao assunto de seu parceiro no dueto e revelou que enfrentou um perrengue com ele. Apesar de não guardar mágoas, Paula explicou que não fala mais com Luan: "A parte do Luan a gente pula, próximo assunto. Eu fui abandonada no altar, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém não”, disse.

Questionada por uma das apresentadoras do podcast, Paula confirmou que cortou o contato com o cantor desde que ficou na mão em uma gravação importante: "Não. Ele me deu bolo na gravação do DVD. Ficou sozinha e shalow now", ela brincou e explicou que pediu para o público participar do dueto, que ficou sem a voz de Luan.

Vale lembrar que o sertanejo já se manifestou sobre a polêmica há alguns anos e confirmou que não fala mais com Paula por conta do episódio: “A gente não se falou mais, mas gosto muito da Paula. Admiro muito a carreira dela e tudo o que ela já fez pela música sertaneja e brasileira. Quero falar com ela, quero chamar”, ele se pronunciou em 2019.

