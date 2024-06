Sandra Annenberg aparece em fotos raras ao lado do marido, Ernesto Paglia

A apresentadora Sandra Annenberg foi flagrada nesta sexta-feira, 14, com o marido, Ernesto Paglia, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

A apresentadora Sandra Annenberg foi flagrada nesta sexta-feira, 14, com o marido, Ernesto Paglia, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De óculos escuros, a jornalista caminhava ao lado do parceiro e usavam looks em cores neutras. Com poucas bagagens nas mãos após o desembarque, os dois acomodaram os pertences em um carro.

Veja o momento:

Sandra Annenberg fala sobre o marido, Ernesto Paglia

Os dois são casados há 30 anos. Em recente entrevista, a jornalista falou sobre a relação com o marido, com quem é mãe de Elisa. “Na verdade, cada um tem o seu segredo. A gente se ama muito, ano que vem, a gente completa 30 anos de casamento e a gente se respeita, a gente se admira, a gente sente muito tesão um pelo outro, a gente gosta do outro", disse em entrevista à revista Quem.

E completou: "Eu olho para ele e falo: ‘Ele é um cara genial’. Eu acho que ele também olha para mim e vê uma pessoa legal para estar do lado dele. A gente gosta da companhia, a gente é parceiro, companheiro, a gente se completa. A gente não é igual, a gente não é tão diferente, a gente é normal”.

Durante o papo, ela também deu um conselho sobre autoestima. "Foca no seu melhor, porque todo mundo tem defeito, tem problema, está insatisfeito em algum ponto. Tenta esquecer isso e olha para o lado do que você gosta em você. O que você acha de bom, de bonito, de gostoso em você e joga foco nisso. Acorda todo dia e fala: ‘Eu me amo e se curte, se cuida e cuida dos outros. Quando você faz isso por você, os outros farão isso por você e, certamente, você vai conseguir fazer melhor pelos outros. Acho que é isso: menos ansiedade dentro do possível”, detalhou.