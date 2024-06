O último Dia dos Namorados de Sandy e Lucas Lima: 'Feliz por estar aqui'

Sandy e Lucas Lima passaram o primeiro Dia dos Namorados solteiros desde o anúncio da separação; há um ano, os dois trocavam declarações na web

Sandy (41) e Lucas Lima (41) foram assunto na última quarta-feira, 12, em que foi comemorado o Dia dos Namorados. Separados desde setembro de 2023, eles mostraram um pouco da rotina na data comemorativa. O dia pareceu ser bem diferente do ano passado, enquanto ainda estavam juntos e trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais. Relembre a seguir!

Em 12 de junho de 2023, Sandy e Lucas Lima compartilharam textos em seus perfis do Instagram e momentos de uma viagem que faziam por Dublin, na Irlanda. Em seu perfil oficial, a irmã de Júnior Lima (40) publicou uma foto do então marido e teceu elogios para o músico, falando sobre os 24 anos de união.

"E você é rabugento e é feliz, e é a pessoa mais engraçada e inteligente que eu conheço… e sabe conversar sobre tudo, formula a melhor opinião em um segundo como se tivesse pensado 10 anos, e é dramático e pessimista e empolgado, e é a melhor companhia de viagem, e é 100% ligado em tudo", começou a cantora.

"Mas esquece tudo, é intenso e é 'cemporcentista' em todos os projetos pessoais ou de trabalho, e é o melhor amigo que alguém poderia ter… e o melhor namorado há 24 anos! E eu não poderia estar mais feliz por estar aqui com você. Feliz dia nosso. Te amo", completou a artista.

Lucas Lima também não poupou elogios à amada, na época. "Tu é inteligente, linda, amiga. É terapeuta, curandeira, profeta, aparadora de sobrancelha. Sofre de otimismo crônico, chega até ser irritante as vezes. Não tem a menor noção de tempo ou de direção."

"É atrapalhada, atenciosa, distraída, boa de conversa, engraçada, preguiçosa e proativa ao mesmo tempo. E é uma baita namorada… e há um tempão. Feliz dia dos namorados, minha véia que eu amo tanto. Bora curtir", completou o músico.

RELEMBRE DECLARAÇÕES DE SANDY E LUCAS LIMA NO ÚLTIMO DIA DOS NAMORADOS:

Já neste ano, as duas publicações receberam inúmeros comentários de fãs e internautas lamentando a separação, que foi anunciada cerca de três meses após a data romântica. Na época, eles anunciaram a decisão através de uma publicação conjunta no Instagram e o fim do relacionamento pegou todos os fãs de surpresa.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", começaram.

"Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também."

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", completaram.

E O DIA DOS NAMORADOS EM 2024?

Para a data especial, comemorada na última quarta-feira, Sandy não compartilhou publicações. Na terça-feira, 13, ela publicou um apanhado de fotos mostrando sua rotina de exercícios e declarou: "Dia de cuidar de mim. Mente, corpo e espírito. Já encontrou um tempinho na semana pra cuidar de você tb, do seu jeito? Recomendo".

Já Lucas Lima mostrou para seus seguidores o que fez na data solteiro, pela primeira vez em anos. Ele compartilhou vídeos em seu perfil de uma apresentação gratuita que fez ao lado de sua família, em Curitiba, e convidou o público para assistir aos shows da Família Lima.

"O coração está muito ocupado com muito trabalho. É estranho o primeiro dia dos namorados solteiro, é tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando como uns malucos, tentando se ajeitar, mas está tudo bem e tranquilo. Sem grandes traumas por enquanto”, ele brincou e afirmou estar sem tempo para romance.