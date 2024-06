Solteiro, Fiuk diz ter vontade de namorar e dispara: "Deixa um recadinho"

Fiuk está em busca de um novo amor! O artista usou as redes sociais para desabafar sobre a atual situação de sua vida amorosa

Solteiro, Fiuk está em busca de um novo amor! O artista usou as redes sociais para desabafar sobre a atual situação de sua vida amorosa e revelou que está procurando uma namorada. O vídeo já ultrapassa um milhão de visualizações.

"Como a vida é engraçada, era um sonho desde novinho ser pai. Com 25 achava que estaria tranquilo, casado, com família.. E olha a realidade, 33 anos na cara, solteiro, sem filho. Tudo tem sua hora. Acredito que vai chegar minha hora. Inclusive, você menina, mulher que está procurando um bom partido, um partido um pouco diferente, peculiar, singular, eu estou aqui na área, deixa um recadinho", disparou.

Nos comentários, os internautas deixaram suas opiniões. "Calma meu lindo que vai chegar a tua hora, tá novo ainda, te amooo seu lindo!!", disse uma. "Vai chegar uma pessoa incrível para somar com você! Deus está preparando melhor", comentou outra. "Deus Proverá! Tenha Paciência em Deus que a sua Bênção, estar bem Próximo á Você. Deus Abençoe Grandemente!!!", escreveu mais uma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por [+]FIUK (@fiuk)

Recentemente, o cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar o Dia da Família e fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos. Em seu perfil do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion.

Na legenda da publicação, ele se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração.

Para quem não se lembra, Cleo é filha de Fábio com a atriz Glória Pires. Tainá, Krízia e Fiuk, são frutos do relacionamento do cantor com a artista plástica Cristina Karthalian. Já Záion é herdeiro do artista com Mari Alexandre.