Virginia recebe bronca por não seguir repouso na gestação: ‘Médica mandou’

Após receber recomendações médicas, Virginia Fonseca é repreendida por não seguir o repouso durante a terceira gestação; entenda

Nesta sexta-feira, 14, Virginia Fonseca revelou que precisaria ficar mais ‘quietinha’ por recomendação médica. Ela está enfrentando cólicas intensas em sua terceira gestação, e sua médica recomendou repouso para evitar riscos. No entanto, a influenciadora digital acabou recebendo uma bronca de suas seguidoras após ser vista ignorando as ordens de repouso.

Em seu perfil no Instagram, Virginia dividiu um momento descontraído em que aparecia andando de ‘motoca’ com a filha caçula, a pequena Maria Flor, que tem apenas um ano. Apesar de não ser uma atividade de risco, a apresentadora aparece se esforçando para se locomover com o mini veículo enquanto a herdeira se divertia em seu colo.

Logo, a influenciadora digital recebeu um puxão de orelha de suas seguidoras e compartilhou algumas das mensagens que ganhou: “Isso porque é para ficar quieta”, disparou uma. “Não era para a senhora estar em repouso?”, perguntou mais uma. “A médica mandou você ficar quieta, Virginia”, disse mais uma. “A médica olhando isso”, brincou mais uma.

Em resposta, Virginia apareceu usando um filtro de palhaço e ironizou os comentários: “Não consigo, gente”, ela brincou. Vale lembrar que, mais cedo, a influenciadora compartilhou detalhes das recomendações médicas para preservar a gestação de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Virginia Fonseca recebe 'puxão de orelha' após ignorar orientação médica - Reprodução/Instagram

"Não posso fazer exercícios, a médica pediu pra eu não fazer por conta das cólicas que eu estou sentindo, né, acho que o Zé tá mexendo muito, tá mudando de posição, enfim, tá tudo bem, nada tipo, não aconteceu nada, não teve nenhum sangramento, nada, só a cólica mesmo que deve ser ele, que ele tá mexendo muito forte e acho que é isso”, contou.

No entanto, o repouso da influenciadora digital é breve e logo ela já deve retornar para as atividades normalmente: “Ela pediu pra eu ficar mais quieta esse final de semana, ficar mais de boa", contou Virgínia, que revelou qestar ansiosa para retomar a rotina com sua agenda cheia de compromissos e bem agitada, principalmente por conta das gravações de seu programa no SBT.

