Equipe de Virginia se pronuncia sobre veto de Matheus Vargas de programa

Em meio de boatos de veto de Matheus Vargas no programa de Virginia, a equipe da apresentadora se pronuncia sobre o ocorrido com o irmão de Zé Felipe

A relação de Virginia Fonseca e seu cunhado, Matheus Vargas, pode estar estremecida! Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o irmão de Zé Felipe teve sua participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, vetada pela produção da atração. Com isso, ele teria ficado chateado com o ocorrido.

Após o crescimento dos rumores sobre a relação entre os cunhados, a equipe de Virginia se pronunciou sobre os boatos. Em nota, eles garantiram que as informações são falsas.

"Informamos que as publicações veiculadas na imprensa sobre veto de Virgínia ao seu cunhado não são verdadeiras. A apresentadora não tomou conhecimento do pedido feito à produção, que por sua vez não deu negativa e sim, respondeu que iriam verificar internamente. Vale ressaltar que Virgínia acaba tendo conhecimento das atrações no dia da gravação, ela confia na equipe capitaneada por seu diretor, João Mesquita", disse o pronunciamento.

O suposto veto teria deixado tanto Matheus Vargas quanto sua namorada, Hariany Almeida, chateados com Virginia. Vale lembrar que há boatos de que as concunhadas não se dão bem desde que a ex-BBB iniciou seu relacionamento com o filho de Leonardo.

Virginia Fonseca ganha surpresa de Zé Felipe em avião

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma surpresa de Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 13, um dia após a data romântica. O cantor Zé Felipe montou uma recepção cheia de mimos e muito amor para a esposa no avião deles.

Em sua rede social, a apresentadora do SBT compartilhou fotos ao lado do marido e comemorou os presentes. A empresária, que havia tido um jantar bem básico com o pai de suas filhas, então celebrou o momento especial.

"Eu te amo muito @zefelipecantor obrigada por tudo que faz por mim! Que Deus abençoe nosso casamento e que ele dure pro resto de nossas vidas. Cheguei no avião pra ir trabalhar com essa surpresa maravilhosa! Fez meu dia mais feliz", postou Virginia Fonseca os cliques deles no avião com balões vermelhos de coração, uma cesta repleta de coisas e um buquê de flores vermelhas.