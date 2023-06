Luísa Sonza agita fãs vestindo camiseta estampada com indireta para ex-namorados

As fotos fizeram com que os fãs interpretassem o escrito da camiseta como uma indireta para Whindersson Nunes

Luísa Sonza publicou nesta quarta-feira (21) alguns registros usando uma camiseta estampada com uma frase sugestiva. Não demorou muito para alguns internautas aparecerem na publicação do Instagram mencionando o nome do ex-marido da artista, o humorista Whindersson Nunes.

Nas fotos publicadas, Luísa aparece curtindo a noite com alguns amigos e bebendo vinho. A cantora fez várias poses exibindo o escrito estampado na camiseta, em inglês: "My ex is my biggest fan", que significa “Meu ex é meu maior fã”.

Nos comentários, além dos seguidores que ligaram as fotos ao humorista Whindersson Nunes, Luísa recebeu vários elogios: "Queria o Whindesson aqui confirmando", escreveu uma seguidora. "P*ta que pariu, gostosa!", elogiou a outra. "Estou esperando o 'windows' comentar: "Eu sou mesmo", brincou o outro. "Eu poderia ser sua ex então...", sugeriu Gleici Damasceno.

Os comentários foram tantos que até o ex apareceu! “Nos comentários todo mundo virando ex, jogar do penhasco ninguém quer né? Tô brincando gente, brincadeira”,escreveu Whindersson na publicação.

Após uma troca de mensagens entre Whindersson e Luísa no início deste ano, fãs especularam que os dois poderiam estar passando por um processo de reconciliação. Entretanto, o comediante afirmou durante o programa Provoca, com Marcelo Taz, que os dois se falam eventualmente, mas que são apenas amigos.

Luísa Sonza revela momento importante em homenagem à Rita Lee

Fã declarada de Rita Lee, a cantora Luísa Sonza é mais uma das convidadas para prestar homenagem à grande artista, que morreu em meados de maio, no podcast Rita Lee: Outra Autobiografia. Ao lado de Astrid Fontenelle e Guilherme Samora, Sonza relembra momentos importantes que as canções da Rainha do rock brasileiro a proporcionaram.

"Para mim, ela traz um lugar de paz e de identificação. Guardo muitas memórias importantes sobre a Rita, mas quando escuto Amor e Sexo, lembro um momento de virada de chave na minha vida, de começar a enxergar algumas visões conversadoras de onde fui criada com menos tabu. Ela me ensinou desde nova sobre as coisas da vida", explica Luísa Sonza.