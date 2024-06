Após polêmicas, Rafael Cardoso retoma agenda profissional: 'Bora para frente viver'

Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso adianta próximos projetos e analisa sua trajetória na Globo

Na última quinta-feira, 13, foi ao ar a da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso (38) marcou presença na estreia da atração. Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio, da TV CARAS, o artista recorda as polêmicas que ocorreram durante os últimos meses e declara sobre retorno de sua agenda profissional após os episódios conturbados: "Bora para frente viver".

Nos próximos meses, Rafael dará início às gravações de um novo projeto no cinema brasileiro, ele integra o elenco do filme Festival de Barretos. O ator está bastante empolgado para contar essa história no audiovisual.

"Já tem data para gravar, no segundo semestre agora já começa, é sobre a festa de peão de Barretos [interior de São Paulo], que é a maior festa de peão que a gente tem. Eu criava cavalo crioulo, que é do sul. A partir do dia 20 de julho já estou disponível para começar o processo", declara.

Recentemente, Rafael Cardoso encerrou seu contrato com a TV Globo após um período de quase 16 anos, ele analisa que teve uma boa trajetória na emissora, mas já está preparado para seguir com novos projetos em sua carreira: "Voltando com tudo, bola para frente, o que passou ficou para trás, bora para frente viver".

'NÃO ERA PAI DE INSTAGRAM'

Durante conversa com a TV CARAS, o ator Rafael Cardoso lamentou afastamento dos filhos após separação. Ele é pai de Aurora (7) e Valentim (4), os dois são frutos de sua relação com Mariana Bridi, o casal se separou após um período de 16 anos juntos. O ator confessa que o término do relacionamento fez com que ele se afastasse dos filhos.

"Essa separação, ruptura, uma troca de vida e vai [viver] sem os filhos, né? Sempre fui muito família, sempre cuidei deles efetivamente não era pai de Instagram. Tanto que nunca fiquei movimentando muito o Instagram dos meus filhos. Então, eu era um pai de verdade, é difícil uma ruptura dessas", afirma.

"A relação [com a ex-esposa] teve desgaste, mas os filhos, as relação com os filhos de acordar todo dia, levar para escola, fazer comida para eles, tudo isso fragilizou [...] mas hoje eu só agradeço, estou em um lugar de agradecimento e busca para mudar", finaliza Rafael Cardoso.

