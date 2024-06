Camila Pitanga comemora aniversário com novas fotos em cenário paradisíaco

Celebrando a chegada de mais um ano de vida, a atriz Camila Pitanga mostrou fotos de sua viagem aos Lençóis Maranhenses: 'Tchau 46'

Dia de festa na casa de Camila Pitanga! Nesta sexta-feira, 14, completando mais um ano de vida, a atriz compartilhou com os seguidores uma novas fotos de sua viagem aos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Celebrando a data especial, ela publicou em seu Instagram belíssimos registros no cenário paradisíaco.

Usando um biquíni na cor azul-marinho, a artista posou de costas enquanto entrava no mar. "Dando um tchau pros 46 anos e indo para os 47!", escreveu Camila na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao novo ciclo de vida da atriz.

"Parabéns sempre minha musa de todas as estações", declarou o ator Luis Miranda. "Muita luz, querida", desejou o cantor Tiago Iorc. "Parabéns, querida! Muitas alegrias pra você!", disse uma fã.

Recentemente, Camila Pitanga também encantou ao compartilhar algumas fotos da viagem ao Maranhão. Aproveitando os dias de descanso, ela chamou atenção ao esbanjar toda sua beleza natural durante um passeio. "A água me contou muitos segredos... Ah! Lençóis Maranhenses", escreveu.

O corpo sarado de Camila e a bela paisagem deixou os internautas admirados, tanto que eles encheram a postagem de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Eu amo essa sereia", afirmou outra. "Musa master", falou um fã. "Que mulher linda, natural", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga celebra 16 anos da filha

A atriz Camila Pitanga está em festa pelo aniversário de 16 anos de sua filha, Antônia. A menina completou a nova idade neste final de semana e a mãe coruja fez questão de compartilhar uma foto inédita da herdeira.

"Minha filha... você é luz, vibração das boas, inteligência e humor, ranheta às vezes, metódica para pensar a vida, armário do quarto uma bagunça total... Moça cheia de inquietação: você me emociona chegando aos seus 16 anos. Tenho aproveitado todas as suas fases, mas sério, que onda boa conviver contigo. Me honra muito ter sua confiança e amizade. Filha, te amo, te amo, te amo. Parabéns, cucs!", disse ela na legenda.

Na foto, Antônia exibiu toda a sua beleza e os fãs da atriz ficaram surpresos com a semelhança física de mãe e filha. "Se parece com você, Camila", disse um seguidor nos comentários. "Por algum momento, achei que seria você mais jovem", declarou outro. "Ela está super parecida contigo", comentou mais um; confira o registro!