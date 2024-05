Camila Pitanga exibe corpaço em cenário paradisíaco: "Que mulher"

A atriz Camila Pitanga arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos curtindo os Lençóis Maranhenses

Camila Pitanga agitou as redes sociais ao compartilhar algumas fotos que tirou durante sua viagem. Ela está aproveitando alguns dias de descanso no Maranhão e chamou a atenção ao esbanjar toda sua beleza natural durante um passeio.

NNos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece usando um biquíni, enquanto faz várias poses durante uma visita aos Lençóis Maranhenses. "A água me contou muitos segredos... Ah! Lençóis Maranhenses", escreveu a artista na legenda da publicação.

O corpo sarado de Camila e a bela paisagem deixou os internautas admirados, tanto que eles encheram a postagem de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Eu amo essa sereia ", afirmou outra. "Musa master", falou um fã. "Que mulher linda, natural", escreveu mais um.

Recentemente, Camila comemorou o aniversário de 16 anos da filha, Antônia. "Minha filha... você é luz, vibração das boas, inteligência e humor, ranheta às vezes, metódica para pensar a vida, armário do quarto uma bagunça total... Moça cheia de inquietação: você me emociona chegando aos seus 16 anos. Tenho aproveitado todas as suas fases, mas sério, que onda boa conviver contigo. Me honra muito ter sua confiança e amizade. Filha, te amo, te amo, te amo. Parabéns, cucs!", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga agradece equipe médica ao surgir com a mãe no hospital

Camila Pitanga usou as redes sociais para mostrar que está cuidando de sua mãe, dona Vera Lucia, que está no hospital. Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um clique em que aparece dando um beijinho no rosto da mãe. Depois, ela também mostrou que os médicos deixaram uma mensagem e fizeram um coração no curativo de dona Vera.

Pitanga, então, agradeceu: "Viva mamãe! Sou muito grata! Dona Vera cuidada com tamanho carinho e profissionalismo", escreveu a artista. Depois, a atriz exibiu a foto de um exame de imagem e comentou: "Mama biônica!", disse ela, sem dar detalhes sobre o motivo da hospitalização da mãe. Confira!