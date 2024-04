Camila Pitanga agradece equipe médica ao surgir com a mãe no hospital: "Grata"

Nos Stories do Instagram, a atriz Camila Pitanga compartilhou fotos da mãe no hospital, e fez um agradecimento especial a equipe médica

Camila Pitanga usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 12, para mostrar que está cuidando de sua mãe, dona Vera Lucia, que está no hospital.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um clique em que aparece dando um beijinho no rosto da mãe. Depois, ela também mostrou que os médicos deixaram uma mensagem e fizeram um coração no curativo de dona Vera.

Pitanga, então, agradeceu: "Viva mamãe! Sou muito grata! Dona Vera cuidada com tamanho carinho e profissionalismo", escreveu a artista. Depois, a atriz exibiu a foto de um exame de imagem e comentou: "Mama biônica!", disse ela, sem dar detalhes sobre o motivo da hospitalização da mãe.

Recentemente, Camila postou alguns cliques raros com a mãe e se declarou. "[...] Você é uma inspiração muito poderosa pra mim…. Te amo. Obrigada por ser essa parceira incansável nessa caminhada", escreveu em um trecho.

Confira:

Camila com a mãe no hospital - Reprodução/Instagram

Camila mostra cuidados com a mãe - Reprodução/Instagram

Camila Pitanga aparece no hospital e revela o que aconteceu

No mês passado, a atriz Camila Pitanga surpreendeu os fãs ao revelar que foi hospitalizada após sentir um cansaço. A estrela contou que foi diagnosticada com pneumonia assintomática e já está se sentindo bem. Então, ela contou como chegou ao diagnóstico.

"Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou. Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames pra garantir que era "apenas" cansaço", começou.

"Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada, tá?", acrescentou. Veja o post completo!