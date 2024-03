Camila Pitanga aparece no hospital e revela o que aconteceu

A atriz Camila Pitanga revela que foi diagnosticada com um problema de saúde assintomático e revela como está se sentindo

A atriz Camila Pitanga surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 26, ao revelar que foi hospitalizada após sentir um cansaço. A estrela contou que foi diagnosticada com pneumonia assintomática e já está se sentindo bem. Então, ela contou como chegou ao diagnóstico.

"Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou. Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames pra garantir que era “apenas” cansaço. Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada, tá?", disse ela.

Além disso, a artista aproveitou para destacar outro exame que realizou durante a busca por um diagnóstico. Ela contou que fez uma colonoscopia e alertou sobre a importância deste exame.

"Esse é um post de cuidado. Foram muitos exames e destaco cá, algo que não sabia. Março é o mês “Azul-Marinho”, uma campanha pela importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces do câncer colorretal, A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame à partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados. Fiz e seguirei fazendo. Fica aqui também meu agradecimento a todo cuidado técnico e humanizado do Dr Gustavo Andrade de Paulo e sua equipe, no Hospital Albert Einstein. Me senti acolhida e cuidada. Foi muito importante para que pudesse passar pelo susto de uma forma mais consciente e com informação. Cuidem-se!", declarou.

Camila Pitanga fez rara aparição com a mãe

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns cliques inéditos ao lado da mãe, a também atriz Vera Magalhães, de 73 anos. Através de seu Instagram, a artista selecionou diversas fotos das mulheres de sua família e aproveitou o momento para fazer uma homenagem especial.

Sucesso na década de 1970, a mãe de Camila participou de grandes novelas da Globo como 'Marrom Glacê' (1979), 'O Cafona' (1971), e 'Roque Santeiro' (1985), sendo este o último trabalho da atriz nas telinhas. Em 1986, Vera se afastou da profissão para cuidar de sua saúde.

"É na luta e afeto que a gente se encontra. Tantas que vieram, que estão e que seguirão.

Mulheres do meu amor, do meu sangue, das minhas origens. Mulheres das risadas e dos lamentos. Mulheres de cura. Mulheres de palco. Mulheres de palanque. Minha mãe, que me trouxe. Minha filha, que de mim veio. Minhas mulheres. Não por posse, mas porque tem muito delas em mim", escreveu Camila Pitanga na legenda da publicação.